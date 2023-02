Elena Tablada destroza la imagen de Javier Ungría sacando a relucir a Bisbal

Las crudas confesiones de la diseñadora dejaron a más de uno impactado. Ahora ha vuelto a la esfera pública y ha ido incluso un poco más lejos en los detalles de su ruptura matrimonial.

Ocho meses después de anunciar su separación de Javier Ungría, Elena Tablada rompió su silencio y, recientemente, hablaba por primera vez del que confiesa que fue uno de los procesos más duros y dolorosos de su vida. En declaraciones a la revista ¡Hola! la diseñadora reconocía que con su ruptura acabó con el "ideal de vida" que tenía y que fue algo que le costó mucho asumir y superar.

"He llorado mucho. Perdí mi imagen de mi misma, mi estabilidad económica, mis ganas y mi luz. No tengo reparo en admitir que me rompieron o me dejé romper en mil pedazos, pero me perdono y estoy orgullosa de ir sanándome" añadía, confesando que "las excusas" que le dio el empresario (con el que se casó en 2018 y con el que tiene una hija de dos años en común, Camila) "fueron tan crueles que solo me nació dejarlo ir y alejarme lo máximo posible". "Habría sido todo más fácil y sano si hubiera habido terceras personas" aseguraba.

Elena Tablada reaparece haciendo demostración de fortaleza y valentía

Unas declaraciones tras las que Elena reapareció en una fiesta solidaria para luchar contra el cáncer de mama en la que, con una sonrisa que hacía tiempo que no se le veía, contó a los reporteros del corazón que está volviendo a ser ella tras su dolorosa separación: "Me tengo que cuidar y que quererme porque el amor propio es el mejor amor que hay. Es un proceso de duelo y pasa por muchas etapas hasta que consigues estar agradecida, pero la situación está más que asimilada".

A corazón abierto, la diseñadora hizo balance y no dudó en comparar sus rupturas con Javier Ungría y con David Bisbal (padre de su hija mayor, Ella) revelando por primera vez que ha vivido ambas de manera muy diferente y que ésta ha sido mucho más dura: "Esta fue un poco cruel, un poco sorpresa".

"Pero con el tiempo llegas a dar las gracias que te haya pasado esto ahora y no dentro de 10 años. La vida es así, es lo que me ha tocado vivir y lo único que puedo hacer es resiliencia", afirmó demostrando una vez más su fortaleza.

Eso sí, de momento Elena Tablada cierra las puertas a la posibilidad de rehacer su vida sentimental hasta que no se sane completamente del duro varapalo que supuso su ruptura: "No me quiero volver a enamorar de nadie. Me quiero enamorar de mí, es muy importante el amor propio".