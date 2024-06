Juan del Val y Nuria Roca destapan el "veto" de Antena 3 a Belén Esteban

La pareja matrimonial más televisiva de los últimos tiempos actualmente trabaja para las dos cadenas de Atresmedia pero eso no les ha impedido airear algunas cosillas hasta ahora inéditas.

Menos mal que tiene el Ni qué fuéramos Shhh de TEN que sigue ganando terreno en los audímetros (y ya lidera las cadenas temáticas por encima de programas de cadenas de Mediaset como Divinity) porque Belén Esteban lleva una racha regular en los últimos tiempos. Al cierre de Sálvame y su supuesto veto en Telecinco, se sumó el de TVE, en las últimas horas la Casa Real ha salido a desmentirla (cosa que nunca hace) por decir que la Reina Letizia le había confesado que se iba a operar y encima ahora trasciende otro veto más, en Antena 3.

Ella que no tiene problemas a la hora de hablar, eso hay que reconocérselo, se lo ha contado curiosamente a dos de los rostros más emblemáticos de la cadena, Juan del Val y Nuria Roca, que colaboran en El Hormiguero y también trabajan para Atresmedia en La Roca de La Sexta.

Ha sido en su podcast de Podimo Cita Doble, donde la princesa del pueblo recordó como la expresidente de RTVE le impidió participar en Baila como Puedas: "Iba a ir de jurado a Televisión Española y, por un tema político, la señora que echaron (Elena Sánchez) me quitó. Me dijeron que era por un tema político. Yo tenía hasta el contrato".

Hasta aquí todo información conocida pero la liebre saltó cuando reveló inesperadamente a Roca y Del Val que "en otra cadena me hicieron lo mismo con el contrato firmado. No voy a decir el programa y no he denunciado porque no quiero problemas con nadie, pero me dolió porque estaba muy ilusionada. Además lo habría hecho de puta madre".

Ante la insistencia de la pareja, Belén Esteban terminó desvelando que se trataba de Antena 3 y aclaró que ese contrato se firmó cuando Sálvame ya se había cancelado y no estaba trabajando en Telecinco.