La desgracia familiar de Carmen Borrego resucita su programa en los "estertores"

Siempre se ha dicho que las malas noticias generan más interés en el espectador o en el consumidor de prensa que las buenas o agradables. Las Campos son una muestra viviente de ello.

Tras vivir el primer cumpleaños de su nieto alejada de él, Carmen Borrego volvió a ocupar su silla en el programa Así es la vida y defendió que "quiero seguir siendo buena persona, siendo una madre abierta a la reconciliación y una abuela abierta a vivir con su nieto".

La colaboradora de televisión confesó que "la esperanza no la pierdo jamás" y dejó claro que "no he cerrado la puerta, pero cuando uno no sabe lo que ha hecho, a veces una se plantea muchas cosas".

Con estas palabras, la hermana de Terelu Campos recalcó que "espero una reconciliación y se lo pido a mi madre todos los días" y, ante todo, defendió que "quiero a mi hijo y quiero a mi nieto, es un día muy complicado porque todos los amores de mi vida son géminis y está siendo muy duro porque no puedo compartir con ciertas personas de mi vida".

Eso sí, dio las gracias a "mi marido y a mi hermana porque somos una piña y yo tengo la conciencia tranquila y espero una reconciliación". De esta manera, la colaboradora volvió a insistir en su posición tras el distanciamiento con su hijo.

Cabe recordar que el hijo de Carmen Borrego y su todavía mujer, Paola Olmedo, han celebrado juntos el primer cumpleaños de su primer hijo en común. Sin embargo, quien no asistió al evento fue la abuela paterna del niño. Se ha dicho que madre e hijo coincidieron en los pasillos de Mediaset pero que él evitó el contacto con su madre, en un feo gesto que ha dado mucho que hablar y lo que te rondaré morena...

El feo gesto de desprecio de José María Almoguera a su madre, Carmen Borrego

Todo comenzó durante el paso de Carmen por Supervivientes, cuando su hijo y su todavía mujer anunciaron su separación y le lanzaron todo tipo de ataques. Desde entonces, madre e hijo no se habían visto pero, según contó Leticia Requejo en TardeAR, se habrían encontrado en los pasillos de Telecinco de forma casual. La intención de la hermana de Terelu fue "saludarle o darle un abrazo" pero su hijo se lo habría negado: "Fue cuando él le retira la cara y pasa de saludar a su madre, no hablaron y no hubo ningún tipo de comunicación".

Las desgracias familiares y maternofiliales de la hija menor de María Teresa Campos provocaron un efecto paradójico en el programa para el que trabaja este miércoles. De hecho, después de trascender que Así es la Vida tiene los días contados y que va a desaparecer de la parrilla de Telecinco, con los disgustos de Borrego repuntó en los audímetros provocando el interés y la curiosidad de la audiencia.

De hecho, el magacín que presentan Sandra Barneda y César Muñoz escaló hasta el 9% de cuota de pantalla y 820.000 espectadores, sus cifras más altas desde el pasado 29 de mayo, bastante antes de que se filtrara que iba a desaparecer.