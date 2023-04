El infierno del cantante de Locomía con Víctor Sandoval deja congelado Telecinco

Habitual de los titulares y de las noticias más polémicas durante años, hacía ya tiempo que el presentador no subía a la cresta de ola, pero eso lo ha solucionado Luis Font rápidamente.

Hacía tiempo que el colaborador y presentador no copaba los titulares más polémicos, pero eso lo "solucionó" este domingo el Socialité de Telecinco con la entrevista a Luis Font para saber cómo se encontraba tras contar públicamente todo lo que ocurrió con el grupo Locomía y su hermano.

Para sorpresa del respetable, el cantante quiso hablar sin embargo del infierno que vivió con Sandoval: "Víctor y yo nos encontramos en el 2011 después de muchos años, pero quizás no era el momento ni bueno para él ni bueno para mí", confesó Font el rollete que tuvo con el televisivo.

"Yo sabía por amigos en común que el tenía cierto interés por mí como hombre. Él me invitó a venir a Madrid, yo en aquel momento económicamente estaba fatal y él se ofreció, me dijo que no me preocupase y que me sacaba el billete de ave", explicó.

La obsesión de Víctor Sandoval con Nacho Polo

Luis Font hizo hincapié en que el encuentro entre ambos no fue como él había imaginado: "Yo estaba en Barcelona, como comprenderás yo por un rollete no me muevo a Madrid con cuarenta y pico años que tenía en esa época. El encuentro no fue ni medianamente lo que tenía que haber sido por su parte, cuando llegue aquí noté otra posición de él, no percibía lo que en los WhatsApp, no me sentía cómodo del todo".

Según su versión, una de las razones por las que Víctor se comportó así fue porque "estaba muy metido en su situación Nacho Polo, es que era Nacho Polo las 24 horas del día". Vamos, que estaba obsesionado con su ex y le dejó completamente tirado.

El relato de Luis Font sobre Víctor Sandoval deja Telecinco a verlas venir

Por eso Font relató indignado que "lo que no puedes hacer es dejarme colgado en la estación de Atocha, es decir, me sacó el billete de ida, pero no el de vuelta. Le llamé y ni me atendió, me sentí un rollete, un señor no hace eso". Además desveló que hace relativamente poco, Víctor Sandoval le mandó un mensaje para saber de él, pero el cantante dejó claro que ahora, lo tiene muy difícil.

Una desconocida historia de lo más morbosa que, no obstante, no ayudó a Telecinco a mejorar demasiado sus audiencias. De hecho, paradójicamente, el infierno que vivió Luis Font lo que hizo fue congelar los datos de Socialité, que este domingo hizo casi las mismas cifras que el día anterior: un 11.3% de cuota de pantalla y 794.000 espectadores, frente al 11.3% y 739.000 del sábado.