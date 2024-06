Patiño emplea sus artes periodísticas y roba la confesión más canalla de Riesco

La que fuera periodista estrella durante años del equipo de Ana Rosa Quintana se ha abierto en canal para la presentadora en su debut como reportera de “Ni que fuéramos Shhh”.

Tras meses desaparecida del plano televisivo, Marta Riesco se estrenaba esta semana en el programa Ni que fuéramos Shhh como reportera de eventos, papel que desempeñó durante años para Ana Rosa Quintana en Telecinco, de donde fue despedida de forma fulminante por sus escándalos personales, fruto de la relación sentimental que mantenía con Antonio David Flores.

La reportera llegaba este viernes al plató de Ten para presentar su primer trabajo sobre la alfombra roja, y lo hacía ante los ojos de su nueva peor enemiga, Belén Esteban, que mantenía una frialdad implacable y se negaba incluso a abrazarla cuando ésta se lo pedía.

Vuelta a escena

Este viernes Riesco presentaba su primera pieza del programa y recibía grandes elogios dentro y fuera de pantalla, apoyada por la mayoría de sus compañeros y por la crítica de la audiencia, lo que ha servido para que la ex de Antonio David se relajara y terminara sentada junto a María Patiño hablado de temas que jamás había hecho públicos, como sus antiguas relaciones con famosos.

Todos merecemos segundas oportunidades me ha encantado el reportaje @MartaRiesco no la cagues please https://t.co/O0ESFsV5c9 — Niquefueramossh! (@cotidede) June 15, 2024

Patiño, aprovechando que estaba tan habladora, le preguntaba por su supuesta relación con Benzema, el futbolista del Real Madrid, con el que, al parecer, tuvo un flechazo, algo que Marta ha negado, para después confesar: "Nos conocimos porque cuando trabajaba en La Sexta me tocaba entrevistarlos a todos (los jugadores). Me ponía ahí en la carretera, a la salida de los jugadores del Real Madrid y Benzema se paró", explicaba, afirmando que él pidió su número y le escribió.

Riesco hablaba entonces del futbolista como nunca antes había hecho, respondiendo a una incisiva Patiño: "Me lo pasé que te mueres de bien con él (…) Sí, fui a su casa y me trató súper bien. Yo tengo muy buen recuerdo de él", declaraba, aclarando que no terminaron mal: "No, fue con el único que no".

Marta dejaba claro el asunto, afirmando también por qué acabó su relación: "Porque esa gente juega en varios campos a la vez y yo no estoy para eso", confesaba, añadiendo que le habría encantado tener algo con Jesús Castro: "Me habría encantado. Es de los que más me gusta", y confirmaba su lío con Cristian Suescun: "Con ése sí que me lo pasé bien", concluía sonriendo.