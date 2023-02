Belén Esteban deja a los pies de los caballos a sus compañeros por "cobardes"

La princesa del pueblo ha regresado a Sálvame después de algunas semanas desaparecida en combate y lo ha hecho con fuerzas renovadas, destapando a muchos de los que se sientan a su lado.

Apenas unas horas después de que Belén Esteban explicara que su ausencia de Sálvame se debía a unas vacaciones (por Estados Unidos) y no a un despido, la princesa del pueblo reapareció este miércoles en su puesto de trabajo y lo hizo con más fuerza que nunca.

Y es que después de que estos días se estuviera hablando en el programa de corazón de Telecinco de una presunta infidelidad de Marta López Álamo a Kiko Matamoros, Belén señaló que ella tenía conocimiento de la información.

Cabe recordar que Matamoros negó la mayor y retó a los colaboradores que manejaban la noticia de mostrar una prueba y jugarse su puesto de trabajo.

En este sentido, Belén Esteban dio un paso al frente y apuntó que no lo contó porque no tenía contrastada la noticia. No solo eso, sino que acusó a sus compañeros de no tener el valor suficiente de decir lo que sabían.

Belén Esteban presume de decir las cosas tanto si es Kiko Matamoros como si es Kiko Hernández

¿Quién más lo sabía? ¿Por qué no lo reconocían en público? Esteban acusó directamente a sus colegas de "cobardes": "¡Qué coj... tenemos con Frigenti y qué pocos con otros!", se quejó.

La de San Blas insistía en que otros colaboradores presentes en plató durante la polémica y en ese mismo momento, no habían dado un paso al frente: "Gente de aquí lo sabe y la única que ha tenido narices en decirlo ha sido Belén Esteban. Fíjate si soy valiente que he dicho que lo sabía y los demás se han callado. Aquí hay que tener narices y hay gente que se calla, estoy de callar hasta el mismísimo".

Puesta a demostrar su "valor" a la hora de decir las cosas, también presumió de hacerlo con Kiko Hernández. En este sentido, recordó que fue la única que abordó la posibilidad de que su amigo estuviera con Fran Antón. Kiko siempre ha desmentido tener con él más que una amistad pero Belén está convencida de que está "completamente enamorado" del actor: "Creo que está con él y le deseo toda la felicidad del mundo, aunque se enfade conmigo".