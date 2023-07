Marta Flich tumba una leyenda mítica sobre la técnica infalible para ligar...

La presentadora de Cuatro echó por tierra las esperanzas de más de uno y de dos... Algo que no hizo demasiada gracia a los espectadores de Cuatro justo en una época tan proclive para ello.

Cuando llega el calor lo chicos se enamoran... pero si lo hacen, desde luego, no será por esos polémicos "perfumes para ligar" que han ido adquiriendo cada vez más fama en los últimos años. O al menos eso es lo que intentó demostrar este miércoles el programa Todo es Mentira de Cuatro para que aquellos que comienzan sus vacaciones de verano con ánimo de conquista no se lleven una idea equivocada con algunos productos vende humos.

No en vano, estas fragancias aseguran contener feromonas con las que volverse irresistible. De ahí que el programa de Marta Flich conectara con una experta para confirmar si funcionan de verdad o no. Algo que vino a desmentir en directo la doctora en neurociencia Laura López-Mascaraque.



"Las feromonas son unos compuestos químicos que tienen más o menos densidad si queremos que sean volátiles o no y que los procesamos, o se procesan en el reino animal por una parte llamada el órgano de Jacobson. No existe en los humanos por lo que nosotros no podemos hacerlo", concluyó. Vamos, que en las personas este tipo de "técnicas para ligar" no funcionan.

"Nosotros tenemos otro tipo de procesamientos para poder procesar los olores. Estos perfumes que se anuncian pueden llevar feromonas o sintéticas o no, o feromonas de cerdo junto a algún tipo de aceite esencial y fragancias sintéticas", explicó la doctora.

A más de uno no le debió de hacer gracia esta conclusión y este miércoles el Todo es Mentira de Marta Flich no tuvo tanta acogida en los audímetros como otros días. De hecho, el magacín de tarde de Cuatro bajó al 6.1% de cuota de pantalla y 557.000 espectadores, los datos más discretos de toda la semana.