Ginés planta cara a Asraf por un comentario que tuvo hacia su pareja Yaiza

Manuel Cortés y Alma Bollo también han visto a su "prima" Isa Pantoja, que no dudó en reprocharles el comportamiento que están teniendo con su prometido, al que ya solo le queda Adara.

Carlos Sobera presentó una nueva gala de Tierra de Nadie con muchas sorpresas, Raquel Mosquera llegó al plató de Supervivientes donde tuvo un fuerte enfrentamiento con Gema Aldón, un nuevo salvado de la expulsión inminente, Ginés plantó cara a Asraf y Manuel Cortés se reecontró con su prima Isa Pantoja.

Gema Aldón y Raquel Mosquera protagonizaron un tenso enfrentamiento en su reencuentro. Todo comenzó cuando la peluquera reprochó la actitud de aquellos que se quisieron marchar del reality. "Personas como Alma, Gema o Jonan han dicho más de una vez que se querían ir y no aguantaban más. Aquí Raquel Mosquera iría una y mil veces más", aseguraba.

💥 Tensión en el plató de #Supervivientes2023 💥



Gema Aldón brota contra Raquel Mosquera: "Eres muy sinvergüenza y muy mentirosa" 😱💣



🏝 #TierraDeNadie6

"Primero, nunca me he querido ir. Cuando lo dije fue porque tenía una lesión en el codo. Te quería pedir perdón por las formas en las que te lo he dicho, porque razón en lo que te decía no me faltaba. Te he dicho lo que veía y lo que pensaba y he sido muy sincera y clara", respondía la hija de Ana María Aldón.

Gema recordaba en ese momento las palabras de su compañera que más le habían dolido. "Me parece muy feo que me digas que soy el espíritu de la golosina. Al igual que está feo que yo me meta con el físico de alguien de una persona y diga que está gorda, está mal que tú te metas conmigo por estar delgada. Porque tú no sabes lo que he pasado yo en mi vida para estar así", se quejaba.

Adara vuelve a salvarse una semana más y confirma su papel de favorita

Como cada martes, los nominados de la semana se enfrentaron de nuevo a la ‘Ceremonia de salvación’. Yaiza, Asraf, Adara o Katerina. Solo uno de ellos iba a librarse de la expulsión. Adara ya se había salvado anteriormente otras semanas, pero el resto desconocía la sensación de salvarse en una de estas ceremonias.

Después de que todos, salvo Katerina, expresaran su deseo de continuar en el concurso, Laura Madrueño se disponía a comenzar la ceremonia y comunicarles la decisión de la audiencia.

Los espectadores de ‘Supervivientes 2023’ han decidido que debe seguir nominada ¡Yaiza!, decía nombrando así al primer concursante que va a seguir en la palestra hasta el jueves.

Y, tras el primer nombre, llegaban los dos siguientes. Asraf y Katerina descubrían que iban a seguir nominados. Por consiguiente, Adara se convertía en la concursante salvada. Inmediatamente lo celebraba por todo lo alto abrazando a Asraf y brincando de emoción.

“¡Qué fuerte, qué fuerte! Muchísimas gracias, me motiváis a seguir en este concurso, me dais muchísima fuerza. Esto va por vosotros, concursamos juntos, ¡muchísimas gracias!”, decía.

👏🔥 ADARA SALVADA UNA SEMANA MÁS 👏🔥



Así fue su celebración por todo lo alto, con abrazo a Asraf incluido 😍



🏝 #TierraDeNadie6

Ginés se enfrenta a Asraf en Supervivientes

Después del primer enfrentamiento entre Yaiza y Asraf, Ginés salió en defensa de su pareja con uñas y dientes. Y es que, una vez parecía que se habían calmado las aguas, Asraf le preguntaba a Ginés si le había sentado mal "el comentario de amiga" y el tiktoker estallaba: "No se te ocurra volver a decir que es mi amiga. Y no vayas hablando por ahí que churreteando que si mi mujer, que si…".

👊 Ginés Corregüela contra el mundo 👊



Así defendió el concursante a su novia tras un comentario de Asraf: "Si no eres un hombre, ponte bragas" 😱



🏝 #TierraDeNadie6

El novio de Isa Pantoja trataba de explicarle el sentido de su comentario, pero Ginés se mantenía: "No te lo permito, que sé por dónde vas, que eres muy falso. Tú sabes que estoy separado de mi mujer desde el principio, que lo he contado un millón de veces. ¡Tú eres un mierdas! Ya te dije un día que eras un payaso, eres un payaso", le decía.

Asraf le pedía que se calmara y que le hablara "de mejor manera", pero el rey de los bocadillos había cogido carrerilla: "Si no eres un hombre, ponte unas bragas. Los hombres se visten por los pies", seguía. El novio de Isa se disculpaba con Yaiza: "Lo siento, no iba por ahí”.

Isa Pantoja le deja las cosas claras a su primo Manuel Cortés

Isa Pantoja ha viajado a Honduras para hacer una visita a su novio Asraf. El marroquí no ha sido el único que se ha reencontrado con la hija de Isabel Pantoja. Manuel Cortés y Alma Bollo también han visto a su prima. Isa no ha dudado en reprochar al concursante su comportamiento con Asraf.

🐱 #ElGatoEncerrado: "'No se ha portado bien', dice Manuel sobre Asraf, y a mí me parece poca cosa esa explicación de por qué tienen mala relación" #Supervivientes2023

"He visto a Alma también. Me ha dado mucha alegría y hemos hablado del tema de Asraf. Ella me ha dicho que tuvo un problema con ella al principio pero que iba a intentar apartas las peleas que tuvieras tú con los demás", comenzaba diciendo ella.

"Sí, al final y al cabo cada uno concursamos solos. Tú sabes que no he tenido con Asraf una relación cercana fuera. Siempre he intentado ser servicial tanto contigo como con él. Aquí es verdad que hemos chocado por la convivencia o por nuestra forma de ser. No he entendido lo de fuera. Dejó entender que yo había hecho algo en tu contra", explicaba él.

"Creo que no tiene nada que ver con que hayas hablado de mí. Yo te quiero decir cómo yo me siento. Como pareja de él y como prima vuestra me duele la situación. Como no os conocéis de mucho no entiendo tanta inquina y tanta pelea con Asraf. Me choca más que las peleas que tengáis de convivencia. Atacarle con decirle que somos un pack me deja también dentro y yo no estoy concursando aquí", dejaba claro Isa. "Yo si vosotros tenéis pareja, hubiera tenido más cuidado con vosotros. ¿Qué tan grave ha hecho para que le machaquéis así?".

Isa Pantoja y Manuel Cortés discuten por Asraf

"Entiendo tu postura y que estés dolida. No es inquina, él piensa que pienso con cosas de fuera. Yo te digo que ha estado aquí haciendo cosas en la que no le ha importado quienes somos o dejado de ser", comentaba él. Isa sacaba la cara por su novio y aseguraba que había tenido "mucha paciencia". "Te aseguro que si alguien ha tenido paciencia he sido yo, porque él se ha dedicado a provocar por detrás, me sabe mal decírtelo, pero es lo que hay", le decía el cantante. "Para mí Asraf no se ha comportado bien conmigo”.

Por último, Manuel Cortés intentaba explicar a Isa que para él, Asraf actuaba de manera forzada. "A mi parecer no habéis tenido ningún conflicto más, entonces si tú le ves decir algo forzado, se lo dices fuera de cámaras. Como hubieras hecho con Alma", insistía Isa.