Javier Rigau tenía 15 años en su primera relación con Gina Lollobrigida

El viudo de Gina Lollobrigida desveló en ‘Viernes Deluxe’ que su primera relación sentimental con la actriz italiana comenzó cuando él era menor de edad y eso no constituía un delito.

La polémica sigue rodeando la reciente muerte de Gina Lollobrigida. Si un mes después de su muerte fue noticia en ‘Sálvame’ la denuncia de su viudo por el estado en el que ingresó su mujer por última vez en el centro hospitalario en el que falleció, en esta ocasión el que fuera su secretario y marido ha desvelado que inició una relación con la actriz cuando él era menor.

En el plató del programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Javier Rigau, que así se llama su viudo, recordó que su relación con Gina se hizo pública en 2006, pero que ya había estado con ella anteriormente cuando sólo contaba con 15 años.

La musa del cine italiano se casó en 2010 con Rigau, que tenía 34 años menos que ella. Aunque se conocieron a finales de la década de los 70, no se dieron el 'sí quiero' hasta más de tres décadas después.

Javier reconoció a Jorge Javier que Gina y él comenzaron a tener relaciones sexuales cuando él era menor: "En aquel momento, eso no era un delito, los dos hicimos lo que quisimos de forma consentida", ha comentado.

La actriz nunca ocultó su preferencia por los hombres mucho más jóvenes que ella y en alguna ocasión comentó que la edad no era un impedimento en su vida íntima: "Siempre tuve debilidad por los hombres jóvenes, porque son generosos y no tienen complejos. Javier, como todos los españoles, es apasionado, y eso a mí me encanta", aseguró la actriz.

El colaborador del programa Kiko Matamoros recordó que Rigau no fue el único "chico joven" con el que Gina mantuvo relaciones: "No eres el primero ni el único, a ella le gustaban los chicos jóvenes y eso es así".

El empresario catalán dio gracias a Dios por haber podido acompañar en sus últimos días en el hospital Pío XII a la mujer de su vida.