Gloria Camila justifica el vídeo de las cacas de perro que recogía su asistenta

La joven estalla contra los que la han criticado por las imágenes que compartió en su Instagram animando a Marina jocosamente a quitar las deposiciones de sus mascotas.

Gloria Camila Ortega ha defendido en sus redes su relación con Marina, la empleada del hogar que trabaja en casa de su padre, tras la polémica generada por el vídeo que subió a su Instagram en el que se ve a la hija de Ortega Cano animando jocosamente a la asistenta a recoger las cacas del perro que estaba paseando.

La joven sorprendió anoche contestando a unas críticas surgidas a raíz de un vídeo que compartió con ella.

Unas horas antes, la influencer publicaba en sus historias de Instagram unas imágenes en las que aparecían las dos paseando a Turrón, el perro que tienen en casa de Ortega Cano. Pero el momento que no ha sentado nada bien a los internautas fue cuando Marina se agachaba a recoger las heces de la mascota y Gloria se reía. "No hagas más caca, ¿eh? Que no tengo más bolsas", decía la empleada, con humor, y la joven, que llevaba atado a Turrón, seguía con la broma: "¿Cómo está el tacto? Ahí tienes dos más... De nada, todo sea por ayudarte", son algunas de las frases que dijo entre risas.

Harta de las críticas, Gloria Camila salió a defenderse y estalló contra todos aquellos que cuestionan cada uno de los pasos que da.

Las continuas críticas en el pasado provocaron que tuviera que abandonar la vida pública y tomarse un respiro. Sin embargo, ahora vuelve a estar en el punto de mira. "Acabo de meterme en Instagram y he flipado un poco por la piel tan fina que tienen algunas personas. Jamás me reiría de Marina ni de nadie y menos que recoge la caca de un/su perro. Marina y yo tenemos una relación de 16 años. Ambas nos conocemos a la perfección y tenemos vídeos de coña (always - siempre)", comienza diciendo.

La hija del torero, harta, se defiende y explica los motivos por los que no ha sido ella quien está recogiendo los excrementos de la mascota: "He recogido 800 cacas de Aza, de Turrón... Turrón estaba hoy en el veterinario, le he sacado mientras esperábamos los resultados, tiene mucha fuerza y era más fácil así que sujetar a Turrón y recogerlo a la vez. NO PASA NADA SEÑORES", ha continuado explicando.

"Ojalá os toméis otras cosas que son peores con el mismo ímpetu que esto", ha añadido. Y sentencia: "La he borrado para los ofendidos".

Horas después, Gloria Camila grabó a Marina preguntándole qué le parecía que se hubiera convertido en noticia: "¿Qué noticia? ¿La gente no recoge la caca de su perro cuando lo saca a la calle?", le respondía. La influencer seguía haciéndole preguntas al respecto sobre el tema: "Hay muchos temas más importantes", aseguraba la persona encargada en las tareas del hogar de su casa. "A mí no me molestaba para nada. Cuando tú estabas aparcando el coche, yo estaba con Turrón, lo que pasa que hay que agarrar porque él tira y yo no tengo tanta fuerza. Tú lo guardaste y yo lo cojo. Igual podías haber hecho tú. ¿También me van a criticar? No es para criticar", añadió Marina.

Marina responde a las acusaciones de ser “maltratada” por Gloria Camila #yoveosálvame #yomerebelo19M pic.twitter.com/HgWwIWWc6N — Bericos (@BericosYouTube) May 19, 2023

Gloria Camila quiso que la persona de confianza de su padre revelara cómo se siente tras lo sucedido y después de todos los comentarios que han recibido sobre este tema: "Yo no me he sentido mal, ni me he sentido ofendida ni nada ni soy una esclava como están diciendo por ahí. Que no, que no... Nosotros siempre gastamos bromas y yo con Gloria gracias a Dios no tengo problemas".

Para que amainara la tormenta, Gloria Camila ha borrado todos los vídeos de su red social.