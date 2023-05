Bardem desvela la graciosa contestación de Penélope cuando se declaró

El actor reveló una serie de secretos en la Ser, entre los que se encuentra la curiosa forma en que conoció a su pareja y lo que le respondió cuando le dijo que le gustaba.

Javier Bardem, en plena promoción de ‘La sirenita’, película de Disney en la que interpreta al rey Tritón, pasó por los micrófonos de la Ser y mantuvo una entretenida charla con Angels Barceló.

El actor hizo repaso de su carrera junto a su amigo Luis Alegre, profesor en la Universidad de Zaragoza, escritor y actor, que fue quien le hizo su primera entrevista mientras grababa ‘Jamón, Jamón’ (1992) junto a la que es hoy su mujer, Penélope Cruz.

Alegre recordó que el director Bigas Luna ya dijo hace 32 años que “Javier y Penélope serán dos de los mejores actores del mundo y que estaba seguro de que acabarían juntos”.

Bardem añadió que "nuestra hija se llama Luna por muchas cosas, pero también como homenaje a Bigas. No me imagino este presente tan agradecido que vivo si no llego a hacer esa película, sin ese accidente que ocurrió hace 32 años".

Bardem confiesa que, durante aquella película con Bigas Luna, ya se fijó en ella: "Yo pensaba: ‘Esta chiquilla, a esta chiquilla le voy a seguir yo el rastro’. ¡Que tenía 17 años! Y los tortazos que me daba en la película eran de verdad cuando yo le ponía el culete. Me decía: ‘eres un cerdo’. Y pum. Las tortas eran de verdad. Me venía venir ya”.

El actor, que tenía cinco años más, pensó que más adelante… Y así fue gracias a Woody Allen, que los reunió en ‘Vicky, Cristina, Barcelona’. “Hacía mucho tiempo que no veía a Penélope y cuando empezamos a rodar, yo pensaba que esta tía está loca, la María Antonia ésta. Javier se sentía cada vez más enamorado de una Penélope que en aquella película ofreció una de sus mejores versiones, enamorando a la cámara con cada plano y a Bardem, con cada minuto a su lado.

"Después del reencuentro, va pasando el rodaje y eso de que no te atreves, no te atreves. Hasta que llega el último día y dices: ‘ay, Dios mío, que no le he dicho nada’. Y al final, el viernes último, de rodaje ya le dije: ‘¡Oye, por cierto, que me gustas’! Fíjate cómo sucedió. Pero cuando yo la veía actuar, me preguntaba si estaba seguro de querer estar con una mujer así de loca.

Barceló, en ascuas, le pregunta cuál fue su respuesta. “Lo que me dijo fue: '¡Ya era hora atontao’", contestó Bardem entre carcajadas.

Y, desde entonces, ya han pasado 17 años.