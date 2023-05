Rocío Flores achaca el portazo de Sálvame a la Marea Azul contra Rocío Carrasco

Desde que trascendió el cierre oficial del programa del corazón tras 14 años en antena ha habido reacciones de todo tipo pero si había una esperada era la de la hija de Antonio David.

A estas alturas de la película ya debe de quedar muy poca gente sin pronunciarse públicamente sobre el cerrojazo que Mediaset ha dado a Sálvame después de 14 años en antena. Pero si había alguien que se había resistido a opinar a pesar de la expectación, esa era Rocío Flores...

Teniendo en cuenta que el punto de inflexión para La Fábrica de la Tele y Sálvame coincidió en el tiempo con la docuserie de Rocío Carrasco y el posicionamiento a favor de la hija de Rocío Jurado la opinión de la hija de la protagonista era de especial relevancia.

Finalmente Ro Flores se manifestó a través de sus redes sociales después de muchas peticiones y se mostró plenamente satisfecha con el próximo cierre del magacín el próximo 16 de junio. Aunque no tenía intención de posicionarse admitió que "tengo el teléfono que literalmente me va a estallar de mensajes. Es comprensible que me escribáis... No doy mi opinión en profundidad por motivos obvios. Tengo un proceso judicial abierto con todos ellos", explicó.

Rocío Flores da las gracias a la Marea Azul tras el cierre de Sálvame

A pesar de todo y de que lleva un año alejada de la tele, "si no lo digo reviento", admitió para añadir que "lo único que me sale es dar las gracias al movimiento de la Marea Azul y a la gente que ha aportado su granito de arena con esta causa".

Cabe recordar que al inicio de la docuserie de su madre "todo eran mofas, risas, ridiculizarme, tanto a mí como a todo mi núcleo y al movimiento. Decían que no podían con nosotros... Ahora podría ser yo la que me podría reír de vosotros, pero no lo voy a hacer. Principalmente porque tengo principios y valores. Cosa que vosotros habéis demostrado que no tenéis", atacó en referencia a la Marea Azul que se formó en redes sociales cuando Rocío Carrasco rompió su silencio para defender a los Flores y poner en duda la versión de la hija de Rocío Jurado.

Según Rocío Flores, el pequeño ha ganado al gigante pero "empezará otra cosa"

Muy orgullosa de lo que ella considera una victoria contra Sálvame, Rocío Flores defendió que "se ha demostrado que el pequeño ha ganado el gigante".

Para culminar recurrió a una frase que "viene como anillo al dedo: morir matando. Esto es lo que ha pasado. Al final soy persona muy afectada por esto, pero como personaje público esto debería ser un punto de inflexión para empezar a hacer el mundo del corazón de manera más sana, sin joderle la vida a nadie, sin destrozar a las personas y sí, lo digo yo porque lo he experimentado en mis propias carnes. Termina Sálvame pero empezará otra cosa. Queda mucho camino por recorrer, pero al final la unión hace la fuerza".