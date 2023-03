De una boda sale otra boda: Joaquín Prat tras los pasos de Tamara Falcó

A vueltas con el gran misterio en el que se ha convertido el vestido de novia de la marquesa de Griñón, el presentador de Telecinco logró desviar todas las miradas con una bomba sorpresa.

Siempre se ha dicho que de una boda sale otra boda y parece que Joaquín Prat está dispuesto a demostrarlo. Así, este jueves sorprendió a sus compañeros de El programa de Ana Rosa al hacer una confesión sobre una cercana boda con su pareja mientras se encontraba entrevistando a las diseñadoras de Sophie et Voilà, Sofía Arribas y Saoia Goitia.

La reportera Leticia Requejo se desplazó hasta el centro en el que trabajan ambas diseñadoras en la creación del vestido que Tamara Falcó va a llevar en su boda con Íñigo Onieva. Aunque no pueden dar muchas pistas, sí desvelaron que por el momento sólo hay un vestido. Asimismo, explicaron que "es un proceso, según la vamos conociendo más, ella nos conoce más a nosotras...".

Según la versión de Sofía Arribas, Tamara Falcó "nos va ubicando más en cómo va a ser el proceso de la boda, es más fácil entender, esto no son vestidos que están colgados en una percha y te los pones en un momento, sino que son historias que quieres contar en cada momento de la boda".



Joaquín Prat, tras escuchar las palabras de las diseñadoras, se confesó sobre las bodas: "Ah, es que yo me desfamiliaricé de este asunto hace muchos años y quizás me vuelva a familiarizar con él...". Al decir esto, se hizo un mínimo silencio en plató y sus compañeros reaccionaron gritando: "¡Uhhh!". Al presentador se le escapó una sonrisa y la diseñadora Saoia Goitia se ofreció rápidamente a diseñar el vestido de su pareja: "Oye, pues aquí estamos".