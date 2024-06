El secreto de juventud de El Cordobés cae como una bomba en el plató de Ana Rosa

Las tres reglas del elixir de la eterna juventud las tiene en su poder el torero metido a tertuliano en el programa de Quintana, que se enfrenta a un serio problema para cumplir con ellas.

En el plató de la tertulia de sociedad del TardeAR de Ana Rosa Quintana en Telecinco cualquier cosa es posible y así volvió a suceder este miércoles, cuando los colaboradores se vieron envueltos en un animado debate sobre el envejecimiento y cómo mantenerse joven, inspirados por las técnicas de un siempre espontáneo e irreverente Manuel Díaz, El Cordobés. La conversación tomó un giro personal cuando el torero compartió su secreto para sentirse más joven a sus 50 años.

La fórmula "secreta" de El Cordobés para combatir el paso del tiempo

Con una mezcla de humor y seriedad, el diestro reveló su fórmula para combatir el paso del tiempo: una combinación de ejercicio regular, una dieta equilibrada y una vida amorosa activa. Según él, estas tres reglas son el elixir de la juventud, capaces de restar diez años a cualquier persona.

Las declaraciones del ex de Vicky Martín Berrocal provocaron sorpresa y risas entre los colaboradores y la audiencia. Ana Rosa, entre bromas y veras, cuestionó cómo podía encontrar tiempo para trabajar con tal rutina, algo a lo que él respondió con sencillez que su trabajo comienza al llegar a TardeAR, dejando entrever que la gestión del tiempo es clave en su estilo de vida.

La discusión tomó otro giro cuando Jorge Luque introdujo un experimento sobre la menopausia, sugiriendo que las mujeres pierden materia gris durante esta etapa, teoría que rechazó vehementemente Quintana, defendiendo la agudeza de las mujeres independientemente de su edad.

La teoría de la presentadora se vio refrendada por la Comunidad Científica Expertos en gerontología y endocrinología, que respondió a las afirmaciones de Luque aclarando que la menopausia es un proceso natural y que no hay evidencia de que cause una disminución en la inteligencia o la astucia. Por el contrario, enfatizan que la experiencia y la sabiduría acumuladas con los años son invaluables y no deben subestimarse.

Habrá que ver si en este debate sobre la eterna juventud el TardeAR de Ana Rosa Quintana logra mantenerse lozano en la parrilla porque en los audímetros no termina de aplicar la fórmula secreta de El Cordobés. De hecho, este miércoles anotó un 9.6% de cuota de pantalla y 748.000 espectadores, lejos de las cifras de su rival directo Y Ahora Sonsoles (11.1% y 824.000). No en vano, cada vez le cuesta más al magacín de tarde de Telecinco estar por encima de los dos dígitos, algo impensable cuando Sálvame ocupaba esta franja, incluso en sus peores tiempos.