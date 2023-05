El “grave” error de Tamara Falcó con su vestido de novia: esta es la solución

La marquesa de Griñón cometió una equivocación imperdonable a la hora de seleccionar quién le haría su estilismo de boda. La mujer que puede arreglarlo tiene nombre de reina y no es su madre

La marquesa de Griñón no tiene vestido de novia. Hace unos meses no tenía novio. Lo primero es fácil de solucionar. Lo segundo fue más complicado para el "sí quiero". Este martes nos levantábamos con el comunicado de la firma Sophie et Voilà donde anunciaba que el proyecto y contrato de realizar el vestido de novia de la hija de Isabel Preysler se había suspendido. Finiquitado. Las diseñadoras no soportan más a Tamara Falcó.

Las razones de la firma son contundentes. No pueden plagiar a otra firma porque iría en detrimento de su futuro laboral. La firma actúa según su ética. Otra cosa es la publicidad que se ha dado la marca, donde su nombre ha aparecido vinculado a la marquesa de Griñón en todos los medios de comunicación. Antes de Tamara, a Sophie et Voilá la conocían amigos, vecinos y familiares.

Este es el gran error que ha cometido Tamara Falcó con su vestido de novia

La hija del fallecido Carlos Falcó ha cometido un error. Gran error. Encargar a una firma concreta el diseño que ella tenía en la cabeza desde su papel de "diseñadora y creadora". En el caso de Tamara Falcó es un error aún más grande porque desde el principio, pudo contar para sus "deseos" de estilismo de novia con una persona que trabaja en la casa de su madre desde hace años. Es la modista de cabecera de la casa de Puerta Hierro.

Se llama Antonieta. Su centro de moda se encuentra en la calle Torija. A escasos metros de la Plaza de Santo Domingo, es vecina del domicilio de Paloma Rocasono, madre de la Reina Letizia. En la calle Bola.

Ella es la modista de Isabel Preysler y vástagos. Se desplaza a la casa de la reina de corazones para supervisar todos los arreglos que se tienen en la casa de la celebrity. Desde estrechar un pantalón hasta customizar un vestido de la firma Zara. Antonieta es la "maga" de la ropa de Preysler. De la nada el todo.

Tamara Falcó tuvo la solución en sus manos para la realización de su vestido de novia. Este fue su error. No optar por Antonieta para realizar la idea de su vestido de novia. Lo tenía tan claro que la solución era ella y no tener que buscar en "modernidades" más allá de las fronteras de Puerta de Hierro. La razón de no escogerla es porque quizás o bien esta modista no "luce" como Tamara quiere que luzca o bien porque la de la calle Torija no vende a su "prensa" como ella quiere vender para su exclusiva.