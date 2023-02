Aitana hace de Clara Chía en el 'shakirazo' de Tini Stoessel, exnovia de Yatra

La artista argentina, que actualmente sale con el futbolista Rodrigo de Paul, ha estrenado su disco 'Cupido' y en una canción le ha dedicado unos versos a su ex y a la cantante española.

La vinculación entre Sebastián Yatra con la exitosa cantante española Aitana ha hecho hervir las redes al más puro estilo del triángulo Shakira-Piqué-Clara Chía, más aún después de que esa relación haya soliviantado a una exnovia de Yatra, la cantante argentina Tini, que sería la que habría dedicado a ambos algunos versos de uno de sus últimos temas: ‘Las Jordans’.

los de lam querían armar bardo con lo de la canción de tini para yatra y aitana y siento q les respondió perfecto pic.twitter.com/qhJCXpNtdH — luzz (@bnzalazy) February 18, 2023

La parte más señalada de la letra es la siguiente: “To'l mundo preguntando ¿quién es ella? / Más dura, más suelta, más bella. / Llegaste, pero ella se fue ya, no, no, no / No quiero saber si me extrañas / O si te aburrió la de España” .

Si bien el reparto de papeles está confundiendo a los usuarios de las redes, claramente el triángulo amoroso tiene semejanzas con el de Shakira, Piqué y Clara Chía, aunque no es exactamente igual.

la voz de aitana por favor REINA DE ESPAÑA TE AMO HIJA MIA pic.twitter.com/qMr9vb7vva — tes (@justifiedlali) February 17, 2023

Es por eso que el debate se ha asentado enfrentando a los seguidores de Tini, especialmente los argentinos, y a los de Aitana, fundamentalmente los españoles. Cabe recordar que Aitana rompió hace poco con su novio Miguel Bernardeau después de cuatro años de relación.

Hay quienes dicen que Clara Chía sería Aitana, pues es la que le ha "robado" la pareja a Tini. Sin embargo, otros prefieren situar a la argentina como la mala de la película, llamándola en tono despectivo la "Clara Chía argentina", en el sentido de que sería peor artista musical que Aitana, más comparable, a ojos de este sector, con el nivel de Shakira.