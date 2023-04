El feo insulto con el que el marido de Carmen Borrego llama a Belén Esteban

Por si no fuera suficiente con las rencillas que surgen de manera natural entre colaboradores a veces el propio equipo de Sálvame se encarga de poner los medios para que salte la chispa.

Entre los diferentes miembros y colaboradores de Sálvame suelen surgir rencillas de vez en cuando y no se libran tan fácilmente de los rifirrafes... Pero cuando esto no sucede de manera natural, el programa se encarga de poner su granito de arena para salten chispas.

Y esto es lo que sucedió conBelén Esteban y Carmen Borrego. Todo porque el programa captó un mensaje que el marido de Borrego le envió en directo durante el debate sobre Belén Rodríguez. "Dile a tal que es una HDP", rezaba el mensaje.

Esteban se dio rápidamente por aludida y comenzó el salseo. "Es un mensaje privado y no voy a hablar de él bajo ningún concepto", se defendía la hija de María Teresa Campos, pero Belén tras confirmar sus sospechas de que se refería a ella, estallaba: "Me duele, a mí Miguel en la vida me diría que le dijera eso a algún compañero, me parece... Me ha dolido mucho porque le tenía cariño".

"Dejadle tranquilo", pedía Carmen, insistiendo en que tanto su marido como lo que le escriba es privado; "me da lo mismo, está en el pantallón", se quejaba la princesa del pueblo enfrentándose a su compañera: "A mí tu marido no me llama eso".

Borrego insistía con un "¡Dejad a José Carlos!" pero la dirección de Sálvame no parecía dispuesta a soltar la presa tan fácilmente y advertía de que no era el único mensaje. "Ni mi marido piensa eso de Belén ni es un mal tío, vamos a dejar el tema. Me parece muy feo lo que se le está haciendo", concluyó.