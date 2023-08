Lo nuevo de Olona: exhibe a su novio podemita, republicano y antifascista

La ex parlamentaria de Vox sigue su vida pero ya alejada de las instituciones y con unos bandazos políticos difíciles de entender. Ahora no esconde tampoco facetas de su vida personal.

Cuando Macarena Olona aceptó el encargo de Santiago Abascal de ser la candidata de Vox en Andalucía y su mal resultado (ya no tiene cara de vicepresidenta de la Junta de Juanma Moreno) la vida le cambió a la ex diputada alicantina.

Los desencuentros con Abascal a partir de ese año 2022 le llevaron a abandonar la formación ‘verde’. A partir de ese momento sus decisiones políticas fueron todo un torbellino, desde la derecha al centro y quedándose más cómoda ahora, por lo que parece, en posiciones de izquierda e incluso flirteando con la ultraquierda.

Sin poder obtener representación parlamentaria a las Elecciones Generales del 23J por falta de apoyos, su partido Caminando Juntos, sólo conseguía poco más de 5.000 votos, Olona ahora disfruta de una vida alejada de las instituciones públicas pero ello no le impide manifestarse políticamente…

Y también personalmente. Ahora la ex dirigente de Vox ha presentado en sociedad (o en las redes sociales que viene a ser lo mismo): se trata de un músico gallego (de Vigo para más señas), antifascista y republicano, tal y como cuenta El Faro de Vigo.

Macarena Olona y David Romero

Una relación que arrancaría el 1 de mayo porque la mencionada publicación afirma que ese día tenía“cena inclusiva”, tal y como la definió. Esta generó muchísima polémica en la comunidad tuitera de la ciudad olívica por los comensales con los que compartió mesa: Basilio Aragón, más conocido como Vigo Bull Dog (ahora @bulldog_punk), y el músico David Romero. Ambos muy populares por su intensa actividad en redes sociales, desde donde defienden abiertamente su ideario de izquierdas y antifascista.

Desde entonces, la ahora líder de Caminando Juntos, cuela entre las imágenes de su actividad política algunas de su vida privada en las que el denominador común es la presencia del artista, al que algún medio ya ha presentado como su pareja. Pese a que ella no lo dice tan abiertamente en sus publicaciones, una imagen vale más que mil palabras, y tantas imágenes...

La ex diputada en el Congreso de Vox cuenta que “conocí a David a través de los medios de comunicación. Porque por encima de las diferencias, sabía que nos unía la conciencia social. Que no tiene ideología. Que no es exclusiva de ningún partido. Que está secuestrada por el sistema. Somos legión", proclamaba semanas después de la "cena inclusiva". Desde entonces, las fotografías de ambos, en Galicia, en Madrid o en Alicante, salpican el timeline de la política, dice El Faro de Vigo.

Yo reflexiono. Tú reflexionas. Nosotros reflexionamos. Feliz día de reflexión. #GalizaMeiga pic.twitter.com/nVBdUZNLas — Macarena Olona (@Macarena_Olona) May 27, 2023

Hasta en plena campaña electoral del 23J le acompañó: "Algunos solo entienden a las mujeres en política bajo tutela. En Caminando Juntos nos completamos. Desde la libertad", decía Macarena Olona que en la jornada de reflexión, el pasado sábado 22 de julio, subía una foto “reflexionando” junto a su sorprendente novio, tal y como ha comprobado ESdiario y les mostramos a nuestros lectores sobre estas líneas.