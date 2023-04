Roman Polanski posa en una foto con Samantha Geimer, la mujer que violó en 1977

Roman Polanski atraviesa por momentos difíciles después las acusaciones de violación en las que se ha visto envuelto y le está costando encontrar distribuidora para estrenar su última película, The Palace, un film rodado en Italia con Fanny Ardant, John Cleese y Mickey Rourke en el reparto.

El Festival de Cannes rechazó exhibir la película por miedo a la polémica y el cineasta está trabajando para que sea estrenada en el Festival de Venecia, aunque no es precisamente simpatía lo que genera ahora Polanski a su alrededor. Mientras tanto, están ocurriendo cosas verdaderamente sorprendentes en la vida del aclamado director.

Roman Polanski and Samantha Geimer meet for the first time since she accused him of sexual assault in 1977.https://t.co/04lko2yE7m pic.twitter.com/GQAxzeqkIU