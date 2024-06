El motivo por el que Terelu Campos no vende su nuevo "embarazo" en TVE

Desde que desapareció Sálvame y salió de Telecinco la hija mayor de María Teresa Campos encontró refugio en la cadena pública que pagamos todos los españoles, pero no es suficiente...



La hija mayor de Teresa Campos se sienta en le programa De Viernes para hablar de la noticia de la semana. El embarazo de su hija Alejandra Rubio anunciado en exclusiva en la revista Hola por un precio de 100.000 euros.

Terelu Campos no habla claro y alto en TVE. Allí pagan poco. Y no le es rentable. En la televisión pública muestra su perfil de presunta licenciada en vida. Sin entrar en detalles de su familia. Hoy es diferente. La cantidad merece una misa. De las de verdad.

La hija de Belén Esteban hizo con su vida lo que Terelu Campos quería para Alejandra Rubio

La misa es el embarazo de su hija Alejandra. Por sorpresa. Terelu Campos ha asegurado en infinitas entrevistas que si su hija se quedase embarazada sería un “arrastre”. Una opción que no contemplaba. Lejos de su realidad. La hermana de Carmen Borrego quería que su hija estudiase. Fuese libre. Sin amarres. Criticó en infinidad de ocasiones a la hija Antonio David Flores, Rocío Flores. Le parecía una niña muy complicada. El karma existe. El destino es caprichoso. La hija de Belén Esteban ha hecho con su vida lo que Terelu hubiese querido para su única descendencia. El azar es caprichoso. Y nunca hay que escupir al cielo. Ya se sabe lo que pasa.

Este viernes la futura nueva abuela se sienta en el programa que presenta Santi Acosta y Beatriz Archidona no para hablar del regreso de Milei o del resultado de las elecciones europeas. La pose y el gesto será como si fuera, la realidad y el contenido es hablar una vez más de su familia. De los muertos y de los que aún no han llegado a este mundo.

La negociación de Terelu Campos ha sido dura

La consuegra de Mar Flores también tendrá unas palabras para la madre de Carlo Costanzia. Y sin permiso. Lo hará porque vale más pasta. Y la negociación ha sido dura. Para eso está Carmen Borrego que sabe apretar bien. Razón por la cual la hija menor de Teresa Campos comentaba a César Muñoz, presentador de Así es la Vida, esta semana que no podía hablar de lo que pensaba su hermana del embarazo porque lo tenía que contar ella. Dicho y hecho. Profecía. Lo contará Terelu por un saco grande de dinero. El precio de las Campos.

En septiembre Terelu contaba a periodistas que ya no estaba en este mundo del corazón con lo suyo. No mintió. Lo que quiso decir es que mientras no existiese un programa de noche que le pagase mucho no entraría a la venta de las entrañas de su familia.

La criatura de Alejandra Rubio empieza a ser famoso antes de nacer. Que no se rasquen las vestiduras el clan en general cuando la prensa las trate como lo que han decidido ser en esta nueva vida. Vendedoras de material familiar. Nada que ver con quienes siempre quisieron aparentar ellas. La familia de Raphael y Natalia Figueroa o familia Serrat. Sus vástagos nada tienen que ver. Los progenitores menos.