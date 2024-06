Finito de Córdoba rompe su silencio sobre su crisis con Arantxa del Sol

El de Córdoba ha reaccionado por fin a las declaraciones que Ana Herminia, mujer de Ángel Cristo, ha hecho recientemente sobre la relación que han mantenido en el programa TardeAR.

Hace unos días, Ana Herminia visitaba el programa de Ana Rosa Quintana, TardeAR, donde hablaba de nuevo sin tapujos y como nunca antes lo había hecho, sobre la relación que mantuvo con Finito de Córdoba hace unos años y que, al parecer, han mantenido de forma esporádica.

Así explicaba cómo se conocieron: “Me vio, era una niña preciosa”, explicaba, narrando cómo el torero, que estaba con unos banderilleros de su cuadrilla, empezó a buscarla con la mirada, hasta que poco después, se acercó para sentarse a su lado y entablar conversación.

Un encuentro que se mantuvo en el tiempo

Durante una semana, Ana Herminia y el marido de Arantxa del Sol compartieron, según cuenta la pareja de Ángel Cristo Jr., mucho tiempo juntos durante esa temporada, compartiendo salidas a comer, a la piscina, e incluso ella le acompañaba a las entrevistas que daba en diferentes medios.

Sin embargo, la relación no fue a más. Según cuenta la mujer de Cristo: “Cuando él quiere entrar a matar le digo ‘soy virgen’ y el otro ‘espantá’ que no me respondía ni nada y ahí quedó”, explicaba en primicia la venezolana al equipo de Ana Rosa.

La noticia provocaba un gran revuelo al conocerse durante la participación de su mujer en Supervivientes, quien se tomaba muy mal la noticia y fueron muchas las especulaciones sobre cómo se tomó el diestro las palabras de la empresaria, pensando incluso en tomar acciones legales contra ella.

🙄Finito de Córdoba, muy claro sobre las palabras de Ana Herminia, mujer de Ángel Cristo Jr.: "Me preocupa..."https://t.co/rFvW1k1zrA — Otro Mundo (@OtroMundoMD) June 22, 2024

En cualquier caso, él ha preferido mantenerse al margen y no entrar en polémicas, hasta ahora. Y es que, tras unas semanas alejado del foco mediático, ha reaparecido públicamente para cumplir con sus labores profesionales y ha reaccionado a la polémica, queriendo dejar claro que no está atravesando ninguna crisis matrimonial, como también se ha especulado, pues su relación con Arantxa es extraordinaria.

«Estamos muy bien, gracias a Dios», ha reconocido el torero, dejando claro que, de crisis, nada. Respecto a Ana Herminia, no ha querido entrar en detalles, pero sí ha asegurado: “No hay nada más que hablar. Me preocupa que mi mujer no esté bien. Afortunadamente, ha llegado a casa y está feliz”, aclaraba para acallar los rumores que han perseguido a la pareja.