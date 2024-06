Omar Sánchez destrozado, la bomba de su ex le pasa factura en su peor momento

El surfista, que no pasa por su mejor momento personal, acudía este viernes a Telecinco para dar su opinión sobre los últimos acontecimientos que rodean a su ex mujer.

La vida de Omar Sánchez ha cambiado mucho en los últimos años. Desde que saltara a las portadas por su romance con Anabel Pantoja, pasando de ser un personaje anónimo a convertirse en el centro de todas las miradas, sus intereses han cambiado de forma notoria.

Su relación con la sobrina de Isabel Pantoja le permitió darse a conocer, no solo en su profesión, sino también en la crónica social, protagonizando numerosas entrevistas tras su ruptura con Anabel, quien, al parecer le había sido infiel con su actual pareja durante una gira de la tonadillera por Estados Unidos.

Una ruptura que sigue pesando

El drama que ambos protagonizaron, televisado en diferentes platós de Mediaset, le dio la oportunidad de convertirse más tarde en concursante de Supervivientes, donde conocería a la que ha sido su pareja durante dos años, Marina, con la que ha mantenido una discreta relación que terminaba en redes sociales, donde ambos lo daban a conocer a sus seguidores.

Ahora, el canario vuelve a la palestra, de nuevo a costa de Pantoja, pues tras meses de inexistente contacto, Sánchez conocía la noticia del embarazo de la influencer a través de los medios. Y es que, la prima de Isa Pantoja se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida, ya que acaba de anunciar su embarazo de cuatro meses con su actual pareja, David Rodríguez.

Omar se ha sentado en De Viernes para dar su opinión al respecto, expresando su dolor ante lo ocurrido y desvelando los intentos que llevó a cabo Anabel para ser madre: “El peor momento de este año para mí, sin duda alguna, ha sido cuando me levanto por la mañana y me encuentro una portada de mi expareja que se encuentra embarazada”, declaraba con profunda tristeza ante las cámaras.



“Me sorprendió, digo uy qué pasada. Me alegro, pero ese día para mí fue bastante duro”, confesaba. “Se me juntó la ruptura mía con Marina. Tenía la cabeza que tuve que apagar el teléfono, me pasé todo el día llorando”, declaraba, reconociendo que no está pasando por uno de sus mejores momentos personales tras haberse confirmado el fin de su relación con Marina.