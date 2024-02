La "fuerte" agresión sexual a Cayetana Guillén Cuervo despierta viejos fantasmas

La famosa actriz, hija de actores y presentadora de TVE ha dejado a propios y extraños con la boca abierta con una confesión que ha reactivado casos de otros compañeros de profesión.

Cayetana Guillén Cuervo ha decidido dar un paso al frente tras toda una vida guardando un terrible suceso "en secreto" y, en su nuevo proyecto, Mapa a Pandataria, revela que sufrió una agresión sexual muy fuerte cuando tenía solo 6 años.

Un durísimo suceso que nunca había contado a nadie y sobre el que se ha pronunciado su compañero y amigo Fernando Tejero, que como confesó hace varios meses en una entrevista en el programa radiofónico La ventana, de Carles Francino, también fue víctima de abuso sexual cuando era adolescente.

"Yo viví una época jodida, muy jodida. Viví diez años de Franco, la Transición y no fui yo hasta que llegué a Madrid, porque era homosexual. De pequeño tenía mucha pluma y ya me insultaban. Me llamaban maricón y de todo. Abusaron de mí sexualmente, un chico mayor que yo" contó entonces emocionado el protagonista de Aquí no hay quien viva.

Y es inevitable que la desgarradora confesión de Cayetana le haya removido de una manera especial. "Es muy duro, hay que ser valiente y sobre todo contarlo en un documental, abrirse así en canal. Yo también sufrí eso, sé lo duro que es y entiendo que ella haya querido olvidarse de eso para que no le afectara. Y ya te digo, forma parte de la generosidad del documental, enhorabuena, de verdad", destacó.

"Lo que ha hecho Cayetana es totalmente necesario. Yo siempre digo que si las caras conocidas sirven para contar este tipo de historias y que mucha gente se atrevan a contarlo, es valiente y muy necesario", destacó.

El secreto más oscuro de Cayetana Guillén Cuervo

Cabe señalar que Guillén Cuervo ha destapado este oscuro "secreto" de su vida coincidiendo con el documental de CaixaForum+ cuyo objetivo es viajar hasta la antigua isla en la que los romanos desterraban a las mujeres señaladas y a raíz del que la actriz tuvo la valentía suficiente de hacer público "el secreto que me ha acompañado durante toda la vida": una "agresión sexual muy fuerte" cuando tenía tan solo 6 años.

"Nunca había hablado de ello con nadie pero quizá era el momento", reconoció, revelando que dicho terrible episodio se produjo un sábado en el que sus padres, los también actores Gemma Cuervo y Fernando Guillén (fallecido en 2013) no se encontraban en casa. Una agresión sexual siendo una niña que ha marcado su vida y sobre la que ha tardado 48 años (ahora tiene 54) en hablar abiertamente.

"No pensaba contarlo en el documental, pero cuando escuché las declaraciones de mis compañeros dije tienes que contarlo. Lo hago porque quiero ser justa con mis compañeros, que cuentan toda la mierda que han superado para ser quienes son. De cada 10 mujeres, 9 han sufrido agresiones sexuales, forma parte de nuestro mapa emocional", explicó, confesando que si ha decidido contar sus "heridas" en Viaje a Pandataria (el documental es la antesala de la obra de teatro con el mismo nombre que se estrenará el próximo 14 de febrero) es para que sirva de ejemplo: "Te puedes levantar y seguir y sonreír y hacer lo que te gusta en la vida y llegar muy alto" afirma.