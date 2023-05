Jesulín vuelve a la tele con Bertín Osborne y se emociona al hablar de su mujer

El extorero reaparece en Telecinco, la cadena de Belén Esteban, con el estreno de otra temporada de ‘Mi casa es la tuya’ que se está promocionando por todo lo alto.

Jesulín de Ubrique (49 años) regresa a la televisión con una de sus entrevistas más íntimas y también de las más esperadas como primer invitado de la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya', donde dará un repaso a su vida personal y profesional junto a su amigo Bertín Osborne.

Ambos ya protagonizaron otro encuentro hace ocho años cuando Bertín estaba al frente del formato 'En la tuya o en la mía' que emitió TVE antes de dar el salto a Telecinco, cadena en la que trabaja Belén Esteban y de la que lleva años distanciado.

"Tengo cuentas pendientes con esta casa", dice en la promo del programa, donde abordará los temas que de algún modo le han afectado a él o a su familia en estos últimos ocho años: la muerte de su padre Humberto, la mayoría de edad de su hija Julia, el nacimiento de su hijo pequeño….

"Nunca es tarde si la dicha es buena", dice Jesulín en el primer cebo del programa que ya ha emitido Telecinco. En un nuevo adelanto, la cadena ha emitido nuevas declaraciones del padre de Julia Janeiro y ésta habla, muy emocionado, de su mujer, María José Campanario, que en junio del 2022 tuvo el tercer hijo en común y supuso su absoluta desaparición de los medios.

Muy reacios a hablar de su vida privada, Jesulín esta vez se ha sincerado sobre su vida en pareja y cómo ha vivido "el dolor" de su esposa, que sufre fibromialgia. "Es una mujer fuerte. Muchas veces mi mujer ha convivido con el tema del dolor...", cuenta emocionado a Bertín.

Casados desde el 27 de julio del 2002, Jesulín dice sobre su mujer que "somos uña y carne... Vamos los dos a una y la verdad es que nos ha ido bastante bien”.

El dolor de María José

María José Campanario apareció en 'El Desafío', durante la participación de su marido hace dos temporadas, y le sorprendió haciendo un reto muy complicado tras el que acabó rompiéndose por completo. "Perdonadme, pero necesitaba este 'tú puedes María José'. De verdad, lo necesitaba mucho", dijo la odontóloga a lágrima viva.

Su vuelta a Telecinco no ha pasado desapercibida y es que lleva años alejado de la cadena y sus pocas apariciones han sido en otras como Antena 3 o Canal Sur.

Proximamente, el 4 de mayo, Jesulín será el protagonista del primer episodio de ‘El camino a casa’, que presenta Albert Espinosa en La Sexta y, más adelante, podremos verlo en RTVE donde será uno de los concursantes del próximo 'Masterchef Celebrity'.

Además, el torero está preparando su propio documental y hará un repaso exhaustivo tanto de su vida profesional como de su vida personal. "Yo no he tapado la boca a nadie nunca. Yo nunca le he prohibido a él que hablara", dijo Belén Esteban tras conocer que este documental estaba en marcha.