La bomba que Esther Doña tenía guardada antes de quedar viuda remata a Obregón

Nunca hasta ahora había dicho nada al respecto y ha aprovechado que todo el mundo está hablando de la bebé por vientre de alquiler para soltar la información que no beneficia a la actriz.

Hace unos días se podía ver a Esther Doña muy emocionada en el plató de Y ahora Sonsoles al cumplirse el tercer aniversario de la muerte de su marido, Carlos Falcó. El pasado 20 de marzo la colaboradora revivía uno de los momentos más dolorosos de su vida recordando la muerte del marqués de Griñón asegurando que "le echo mucho de menos". La colaboradora confesaba que "ha sido muy duro" todo este tiempo, pero en concreto este año porque "vas viendo que es real".

Este jueves, el programa de Sonsoles Ónega trataba la maternidad de Ana Obregón con 68 años mediante gestación subrogada, un tema que ha generado polémica en España y del que no se ha parado de hablar desde que trascendieron las imágenes y la información en la revista ¡Hola!

La bomba de Esther Doña no beneficia a Ana Obregón

Fue entonces cuando Esther Doña aprovechó el momento para desvelar algo que nadie conocía y que había pasado desapercibido, pero que refleja lo feliz que era con su difunto marido y al mismo tiempo no beneficia nada a Obregón y su maternidad en solitario a los 68 años.

La colaboradora confesó que "Carlos me lo propuso en un momento determinado", pero sin embargo "no me pareció factible por la edad que tenía" y reflexionaba: "si hubiéramos tenido un bebé se hubiese quedado sin padre a los 2 añitos". Una información que nunca antes había desvelado de manera pública y que contó por primera vez en el plató de Y Ahora Sonsoles.