Carmen Lomana saca la artillería contra Ángela Rodríguez y Tamara Falcó

La celebrity dice en Cope que son ridículas las quejas de Ángela Rodríguez sobre los gordos y feos, y pone a caer de un burro a la marquesa de Griñón por la polémica de su traje de boda.

Carmen Lomana ha suscitado una gran polémica y ha recibido durísimas críticas en las redes sociales por unas declaraciones en las que se refiere al físico de Ángela Rodríguez ‘Pam’, la secretaria de Estado de Igualdad.

En una intervención en 'Fin de Semana', de Cope, la socialité se ha mostrado inamovible en su crítica: "Veo a esta mujer que ha dicho ahora que en el Congreso lo que tiene que haber... porque ella está harta de que la llamen gorda y fea. Y yo he escrito: Fea no eres, gorda sí".

La tertuliana, dirigiéndose a Rodríguez, le espetó: "Asúmelo. Pero no digas que hay que llenar el Congreso de personas gordas para que tú superes tus complejos. Porque los bizcos dirán que hay que llenarlo de bizcos".

Pero lo que más polémica ha generado es a la conclusión final a la que llega la tertuliana: "Es ridículo. Mira, chica, si tienes problemas porque eres gorda, simplemente no comas ni bebas tanto y adelgazarás".

Las declaraciones de Lomana, que no simpatiza con Unidas Podemos, han generado una fuerte reacción en las redes sociales.

Las palabras de Carmen Lomana se producen después de que la secretaria de Estado de Igualdad compartiera un vídeo en Instagram en el que lamentaba la falta de representación de los "gordos" en el Congreso.

Ángela Rodríguez había expresado anteriormente en ‘Esto es nutrición’ que recibe numerosos insultos llamándola "gorda y fea". La política de Unidas Podemos destacó que “es un tema complejo" porque hay muchas mujeres en política que reciben insultos, pero no todas por los mismos motivos.

Además, contó que a ella le llamó mucho la atención que los cuerpos de las mujeres fueran muy similares: "Al principio, cuando entré en el Congreso, pasé mucho tiempo contando cuántas gordas había. ¿Y cuántos hay? No hay muchos, bueno, algunos hombres, pero no es la norma”.

Tamara Falcó tampoco se libra

Respecto a la ruptura del contrato de las diseñadoras Sophie et Voilà con Tamara para hacer su vestido de novia, se ha hablado que la razón es que un supuesto plagio por parte de Falcó había pedido un supuesto plagio de otro vestido de otra firma, Carmen Lomana desvela que hay una más: tenía un plan justo antes de rechazar su propuesta que molestó a las diseñadoras.

"Estaba como un conejo de rifa", explicaba entre risas la socialité, que se hacía cruces con respecto al rechazo de Tamara Falcó, a la que tilda de ser irrespetuosa con las diseñadoras con las que había llegado a un acuerdo. "Hay que tener absoluto respeto por unas personas que llevan trabajando cuatro meses en el diseño que ella quería".

Según contaba Lomana, “el contrato que tenía Falcó con Sophie et Voilà era muy poderoso, porque no solo le regalaban el vestido de novia, sino que le pagaban unos 150.000 euros. Un contrato, por otro lado, que se ha ido al traste. Y es que todo iba bien hasta que en la segunda prueba se presentó mami; o sea, Isabel Preysler”.

“A ella no le gustaba nada el vestido y ellas dicen, ‘¿qué hacemos?’. Le saca una foto que quieren algo parecido de Chanel. Si quiere un vestido de Chanel, por qué no va a París y lo encarga y lo paga, si la niña tiene un capricho...", expresaba jocosamente Carmen.

"Creo que al que ha podido elegir es a Pedro del Hierro. Se habla también de Carolina Herrera, aunque yo, si fuera ella, tendría cuidadito" explicaba.

Además, aseguraba que ella, que conoce a las diseñadoras, sabe de buena tinta que "es mucho lo que han tenido que aguantar y pasar, el respeto a unas diseñadoras y una firma así debería tenerlo" explicaba. Eso sí, esto le parece una maniobra de distracción y califica a Tamara y todo su equipo de "bufones del reino".

"Yo no he visto el modelo ni he visto el traje, pero sí sé cuál quería que le hicieran de Chanel, todo esto es un show y un absurdo" sentenciaba.