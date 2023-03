La enemiga pública número uno de las Campos contraataca: "Tontas y ordinarias"

El Clan de María Teresa se ha ido granjeando muchos detractores a lo largo de los años, pero si alguien les tiene manía, fundamentalmente a sus hijas, es ella. Y no parece que vaya a callar.

Incluso cuando estaban juntos María Teresa Campos y Bigote Arrocet, la hija del humorista chileno ya se llevaba regular con sus "hermanastras" Terelu y Carmen Borrego. Naturalmente, la cosa no ha hecho más que empeorar desde entonces, pero Gabriela no parece dispuesta a callar, al menos a corto plazo.

La última es que apoyó las polémicas de su padre defendiendo que no se aparte a María Teresa de la televisión y terminó insultando tanto a Terelu como a Carmen.

Cabe recordar que en sus últimas declaraciones, Edmundo decía estar dolido porque su exnovia no esté trabajando. "Retrasado, no tienes dos dedos de luces", le respondió durísima Terelu Campos, que se negaba a recibir lecciones sobre lo que tiene o no tiene que hacer a nivel familiar y con respecto a su madre. Pero además, Arrocet dejó caer que prestó 40.000 euros y que hizo algunos favores a la familia tras los que no habría sentido agradecimiento.

Gabriela siempre ha estado del lado de su padre, de ahí la reacción de Borrego nada más verla: "No me conoce ni a mí ni a mi hermana ni a mi madre". Pero la invitada lo negaba, sí conoce su madre y acusaba a Carmen de decir "ordinarieces".

Carmen Borrego acusa a Gabriela Arrocet de ser una "mentirosa"

"Eres bastante mentirosa, hay una persona que no está bien, está apartada de los medios hace mucho, lo mínimo que podríais hacer tu padre y tú es no volver a nombrarla. Ella no os nombra, no os recuerda y tú, que tanto hablas del dinero, tu padre no me ha dejado dinero en la vida y tú llamabas sistemáticamente a tu padre para pedirle dinero", alegó Borrego enfadada.

Sin embargo, Arrocet iba más lejos atacando a Terelu por las palabras que dijo sobre su padre: "Tu hermana no es retrasada, es tonta. Y tú también".

"Deja a mi madre en paz", pedía Carmen Borrego perdiendo la paciencia pero Gabriela respondía que si su padre habla de María Teresa es porque le preguntan, aseguraba que si no se han visto nunca es porque ella nunca quiso conocerlas y desmentía haber pedido dinero a nadie.