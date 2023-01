Anabel Pantoja borra de su Instagram a Yulen Pereira pero dice que no han roto

Poco parecía haber durado la convivencia de la influencer y el esgrimista, que a primeros de enero se fueron a vivir juntos, pero ella ha desmentido la ruptura.

"Aunque la vida hoy no haya sido perfecta para mí, voy a seguir sonriendo", publicaba Anabel Pantoja en su red social de Instagram y hacía saltar las alarmas de que algo estaba ocurriendo en su vida privada. Eso sí, no detallaba nada más, pero enseguida se empezó a hablar en algunos medios de comunicación de una posible crisis sentimental con Yulen Pereira.

De golpe y porrazo habían desaparecido de su perfil de Instagram todas las imágenes que había compartido durante este último año con Yulen, con quien comenzó una historia de amor en la última edición de 'Supervivientes'. También él ha decidido borrar las imágenes que había compartido con su chica en los últimos meses.

Sin embargo, Anabel llegó a Madrid procedente de Tenerife y confesaba bastante molesta que no ha borrado ninguna fotografía con Yulen: "Es que me hace una gracia, están ahí, ¿se han borrado?". La que fuera colaboradora de televisión aseguraba estar "flipando, de verdad, él tiene su perfil y sus cosas porque no se publiquen fotos" y confesaba que "estamos trabajando, él en su línea, yo en Canarias".

Lo cierto, sin embargo, que ya no hay fotos de ambos en ninguno de sus perfiles de Instagram. n cambio, Anabel sí que mantiene en su perfil de Instagram las fotografías que había compartido con Omar Sánchez, su exmarido, durante su relación. Algo que llama poderosamente la atención después de las idas y venidas que han tenido después de anunciar su separación públicamente antes de que ésta comenzase su aventura en Honduras.

Anabel regresaba a Madrid para poder supervisar la mudanza que están haciendo en el nuevo piso donde forjarán su amor: "Me he escapado para poder ver la casa" y sentencia que hayan comentado que no está con Yulen por no haber subido contenido con él a sus redes sociales: "Me critican porque subo hasta cuando hago pipí y ahora porque no subo nada"

En cuanto a la gira de su tía, Isabel Pantoja, que va a realizar ella también, Anabel ya no sabe lo que hacer: "Yo no sé lo que voy a hacer" porque piensa que todo lo que hace o dice se critica, pero nos confirma que viajará al lado de la tonadillera para estar en este acontecimiento tan esperado para ella: "Claro".

Por su parte, Yulen acudía al aeropuerto para reencontrarse con su chica y aseguraba que está "todo guay" entre ellos y además, nos confesaba que está volcado de lleno en la esgrima: "Todo bien, va a tope". La sobrinísima se montaba en el vehículo de su novio y se marchaban juntos a disfrutar de estos días de descanso en la capital.