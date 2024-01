Timothée Chalamet y Kylie Jenner: románticos en los Globos de Oro 2024

Chalamet estaba nominado a mejor interpretación masculina en una película - musical o comedia por su papel en 'Wonka', el ganador ha sido Paul Giamatti, por 'Los que se quedan'.

La gala de los Globos de Oro 2024. marcó la primera vez que Timothée Chalamet y Kylie Jenner compartieron una ocasión tan relevante como pareja. Aunque no caminaron juntos por la alfombra roja, su conexión fue palpable durante la ceremonia, confirmando su romance.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner: encuentro romántico en los Globos de Oro 2024

La gala de los Globos de Oro 2024 fue testigo de la presencia destacada de Timothée Chalamet, reconocido por su papel en "Wonka", quien, a sus 28 años, deslumbró con su característico estilo en el Beverly Hilton antes de la ceremonia.

Lo más especial de la noche fue la primera vez que compartió un evento tan importante con Kylie Jenner, de 26 años, su pareja sentimental. Juntos, conformaron una pareja elegante y glamorosa que capturó la atención de todos, desde la alfombra roja hasta el interior del evento.

Un estilo deslumbrante en la alfombra roja

Chalamet, ataviado con un traje negro texturizado de Celine Homme, destacó con elegancia, llevando una chaqueta bordada sobre un top corto y complementando su conjunto con pantalones de esmoquin y botas Chelsea.

Mientras tanto, Jenner lucía espectacular con un vestido ajustado de encaje transparente, realzado con cuentas negras brillantes, una pieza antigua de Hanae Mori. La coordinación de conjuntos completamente negros demostró la sintonía y el estilo compartido de la pareja.

Un apoyo sorpresa en los Globos de Oro

La magnate de los cosméticos hizo una aparición sorpresa en los Globos de Oro para respaldar a Chalamet llegando al Beverly Hilton de Los Ángeles de la mano del actor. Aunque no caminaron juntos por la alfombra roja, su conexión era evidente cuando fueron vistos besándose y mostrando su complicidad en el interior del evento.

Amor en los detalles y reconocimientos profesionales

Durante la velada, la pareja compartió no solo momentos íntimos sino también gestos de apoyo mutuo. Chalamet, nominado a mejor interpretación masculina en una película musical o de comedia, enfrentó la competencia con su papel en "Wonka". Aunque la victoria no estuvo del lado del actor esa noche, el reconocimiento a su talento fue innegable.

En los meses previos, Chalamet y Jenner habían respaldado activamente los logros creativos del otro, asistiendo juntos a eventos y demostrando su conexión más allá de la alfombra roja. Desde el WSJ. Magazine Innovators Awards hasta la fiesta posterior de SNL, la pareja ha sido constante en su apoyo mutuo.

Una noche de amor y complicidad

A pesar de no caminar juntos por la alfombra roja, Chalamet y Jenner irradiaron amor durante la ceremonia de premiación. Sentados en primera fila, compartieron múltiples besos y momentos íntimos. Incluso durante una pausa comercial, se les capturó en una conversación profunda, donde Jenner expresó su amor al nominado al Globo de Oro. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron la autenticidad y la complicidad entre la pareja.

Una relación que culmina en los Globos de Oro

La glamorosa cita nocturna en los Globos de Oro 2024 marcó un hito en la relación de Kylie Jenner y Timothée Chalamet, llegando nueve meses después de que los rumores de romance comenzaran a circular.

Su primera aparición pública juntos en la parada del Renaissance Tour LA de Beyoncé consolidó la presencia pública de su relación. Desde entonces, han continuado fortaleciendo su vínculo, como lo evidenció su apoyo mutuo en eventos anteriores y su presencia destacada en el estreno de "Wonka" en Los Ángeles.

En el pasado mes, durante el estreno de "Wonka", Kylie Jenner, junto con su hija Stormi Webster y su hijo Aire Webster, frutos de su relación anterior con Travis Scott, mostraron un apoyo cálido y acogedor a Chalamet.

Los testigos describieron la noche como "muy acogedora", destacando la conexión entre la estrella de "Keeping Up with the Kardashians" y el talentoso actor de "Call Me By Your Name".

La presencia de Timothée Chalamet y Kylie Jenner en los Globos de Oro 2024 fue más que una mera exhibición de glamour y estilo; fue un testimonio público de su creciente relación. Desde la espectacular entrada al Beverly Hilton hasta los íntimos momentos compartidos durante la ceremonia, la pareja irradiaba complicidad y amor genuino.

La coordinación de sus atuendos, los gestos de apoyo en la categoría de Chalamet y los momentos íntimos captados en cámara demostraron que su conexión va más allá de las luces brillantes de Hollywood. A pesar de no caminar juntos por la alfombra roja, la noche culminó con una expresión sincera de amor de Kylie hacia Timothée, un detalle que resonó en las redes sociales y entre los admiradores.

El viaje de esta pareja, que comenzó con rumores y se consolidó con su primera aparición pública hace nueve meses, ha llegado a un nuevo hito en los Globos de Oro. Más allá de las cámaras y los flashes, Timothée Chalamet y Kylie Jenner continúan construyendo su historia de amor, una que se desarrolla con autenticidad y complicidad, como se evidenció en esta inolvidable noche en el corazón de Los Ángeles.