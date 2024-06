La periodista deportiva de La Sexta destroza el traje de boda de Isco y triunfa

Sara Sálamo e Isco Alarcón anunciaban en noviembre de 2023 su compromiso matrimonial tras siete años de amor y dos hijos en común. Lo hacían con una divertida publicación en redes sociales en la que, presumiendo de anillo de compromiso, la actriz compartía con sus seguidores el importante paso que estaban a punto de dar: "Regresamos del viaje donde uno de nuestros hijos aprendió a escribir “papá y mamá” durante una cena en familia… Donde reímos, nos besamos y nos abrazamos mucho los cinco. Y dónde nos prometimos no solo querernos #deaquiaMarte: PARA TODA LA VIDA. ¡Nos casaaaaaamos!" revelaba, sin dar detalles de cuándo se produciría su 'sí quiero'.

Una boda que, fieles a su discreción, celebraron en secreto y sin previo aviso, buscando vivir este momento tan especial al margen del foco mediático. Y lo han conseguido, ya que nada se supo de su enlace sorpresa hasta que ellos mismos contaron que ya son marido y mujer a través de sus respectivos perfiles de Instagram, donde publicaron varias imágenes del gran día.

La boda "a posteriori" de Sara Sálamo e Isco Alarcón

Y es que aunque no revelaron ni la fecha exacta ni los invitados a la celebración, Sara sí quiso que todo el mundo viera su look nupcial, protagonizado por dos espectaculares diseños creados especialmente para ella por Rosa Clará.

"Siete años, tres niños, cuatro perros… ¡Y desde hace unos días, nos dijimos de nuevo en el altar: que nos amamos #deAquiAMarte! Seguimos viviendo en una burbuja por haber vivido un día especial rodeados de personas tan increíbles e importantes para nosotros", escribieron en redes sociales, acompañando la gran noticia de un carrusel de imágenes de ambos radiantes y enamoradísimos tras convertirse en marido y mujer.

Sara brilló con luz propia en la ceremonia civil con un vestido de corte clásico de la famosa firma de novias. Un diseño blanco con escote redondo con tirantes finos, cuerpo ajustado con costuras marcadas en la zona del abdomen y falda voluminosa con cola, que combinó con un velo de tul prendido sobre su melena semirecogida con ondas, y un sencillo ramo de tulipanes blancos.

Un look nupcial que la actriz cambió por uno más moderno y cómodo durante la celebración. También de Rosa Clará, se trata de un diseño plisado de gasa con cuerpo drapeado, escote palabra de honor con forma de corazón, detalle cut out debajo del pecho y capa saliendo del cuello.

El análisis de la boda de Sara Sálamo e Isco Alarcón triunfa en Zapeando

Claro que en esta ocasión no solo llamó la atención el estilismo de la novia... sino también los del novio. Un look que se analizó pormenorizadamente en el plató de Zapeando de La Sexta, puesto que Isco, además, tuvo que recurrir a las muletas como se puede ver en las imágenes compartidas por la lesión que sufrió al final de temporada y le ha apartado de la Eurocopa: "No pudo bailar en su boda", apuntó Miki Nadal lamentándose de paso sobre su ausencia en la próxima cita de la Selección Española de Fútbol: "¿Qué vamos a hacer en la Eurocopa?".

Puestos a analizar nadie mejor que Isabel Forner, que además de zapeadora es periodista deportiva. Aunque su opinión sobre los estilismos de Isco no fue precisamente halagüeña. A su juicio, Sálamo estaba guapísima, no como el novio: "Me parece muy buen jugador pero uno no puede ir a casarse en deportivas... es mi humilde opinión", añadió sincera.

Una sinceridad que este miércoles pareció conectar con el público de Zapeando, que ascendió en la parrilla hasta el 5.4% de cuota de pantalla y 481.000 espectadores, sus cifras más altas desde el pasado 30 de mayo para el magacín de La Sexta.