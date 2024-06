La indignación de Terelu ante los comentarios que atañen a su vida personal

La colaboradora de TVE se ha visto obligada a defenderse ante la noticia en la que Kiko Hernández asegura que ha perdido 50.000 euros en un negocio del que ha sido estafada.

Kiko Hernández desvelaba hace unos días en Ni que fuéramos Shhh que Terelu Campos estaba pasando un mal momento al haber confiado en una persona que le debía 50.000 euros. Tal y como contaba el colaborador, la hija de María Teresa Campos habría depositado toda su confianza en una persona muy cercana que le habría estafado.

Este sábado, Terelu se sentaba de nuevo en el programa DCorazón, donde colabora cada fin de semana, y afrontaba la polémica, demostrando que no le ha hecho ninguna gracia. Con gesto disgustado y sin gran entusiasmo para hablar de ello, aseguraba: "No tengo nada que contar", pero más tarde claudicaba y se veía obligada a responder a las preguntas de sus compañeros.

Inflexible con su ex compañero

Terelu se mantiene firme: "No he prestado dinero. Las cosas no son como se han contado. Yo no he dicho que nadie me deba dinero, he dicho que no he prestado dinero. Es que me molesta hablar de esto muchísimo porque es incómodo y, tal y como se ha dicho, no es verdad, pido que se cuenten las cosas como son", explicaba ante el asombro de sus compañeros.

Un discurso con el que no aclaraba la información que ha salido, aunque sí aprovechaba para enviarle un mensaje a Kiko Hernández: "Si un compañero se lo cuenta a otro compañero para que lo cuente, al menos que de el nombre de la persona, que es tu amigo... pero no le digas a tu compañero que lo cuente, dilo tú", reclamaba.

Por último, Terelu ha dejado claro que "es totalmente mentira que yo haya dejado o me hayan pedido 50.000 euros", y añadía que la persona que se lo debe "es una persona de la que yo no he hablado nunca y no es la única persona que me debe dinero".

Sin embargo, Hernández afirmaba: “Leo hasta donde puedo leer, que es que deja un dinero para hacer una cosa y ese dinero a día de hoy no lo ha visto. Si dejas una cantidad tan fuerte de dinero y no la puedes recuperar resulta complicado”, confirmaba, apoyado por Kiko Matamoros, que también era conocedor de la noticia: “Efectivamente, no puede recuperarlo ni denunciarlo”.

“Lo que ha contado Kiko se ajusta bastante a la información que manejo desde hace mucho tiempo. Ni se trata de nadie de su familia, ni su hermana, ni su hija, ni Gustavo, ni absolutamente nadie. Lo quiero aclarar. Sé perfectamente de quién está hablando Kiko y desde luego yo no voy a entrar en más. Antes me tienen que matar que dar un nombre”, insistía Matamoros.