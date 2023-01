Georgina, la reina de la alfombra roja, no se cree menos que Beyoncé y Rihanna

La esposa de Cristiano calienta motores con vistas al estreno en marzo de la segunda temporada de ‘Yo soy Georgina’, cuya primera parte fue top 10 mundial según la celebrity.

Georgina Rodríguez es la reina del brillo rodeada de pedrería, alta joyería y las lentejuelas. Desde que se diera a conocer como personaje mediático por su relación con Cristiano Ronaldo, la joven de Jaca ha cambiado el uniforme de dependienta de Gucci por deslumbrantes vestidos de alta costura.

La modelo cumplió este viernes 29 años y lo celebró en su nuevo hogar, Riad, donde vive ahora junto al futbolista y sus hijos después de que este fichara por Al-Nassr por la asombrosa cifra de 200 millones de euros por temporada.

Poco a poco, Giorgi ha ido reforzando su influencia en las alfombras rojas y en las redes sociales con su estilo de excesos y su predilección por las rajas vertiginosas en vestidos de noche. Un estilo que la convierte siempre en objetivo de los fotógrafos y que ahora en Arabia Saudí continúa vigente aunque de forma más recatada.

Es por ello que la segunda temporada del reality show de Georgina Rodríguez en Netflix se espera como agua de mayo. La plataforma televisiva anunció que se estrenará en marzo con un sugerente póster en el que aparece la novia de Cristiano mostrando una tarjeta roja (pero de crédito) y un eslogan: "Vamos a por el doblete".

Justo hace un año, la compañía de streaming estrenaba la primera parte de ‘Soy Georgina’ y, para agradecer que fue "top 10 mundial", la de Jaca ha compartido en su Instagram un adelanto de lo que se verá en la nueva entrega.

"Es el aniversario de #SoyGeorgina. Quería agradeceros el haber llegado al top 10 mundial con este mini adelanto. Os quiero!!. En marzo solo en Netflix", escribió la modelo junto al teaser que recoge nuevos 'looks' y alfombras rojas, viajes en jet privado, momentos en familia o encuentros con amigos. Además, alguna frase que despertará polémica: "Yo me alegro mucho por ellas, pero es que a mí me da igual que lo tengan Rihanna y Beyoncé, yo soy la Georgi".

En la primera temporada, Georgina ya dejó alguna que otra frase icónica que revolucionó las redes sociales. "He pasado de vender lujo a lucirlo en la red carpet"; "Yo llegaba a mi trabajo en autobús y me iba en Bugatti"; "Me gusta mezclar un chándal de 5 euros con mi bolsazo o mis súper sneakers" o "El jet me facilita mucho la vida", fueron algunas de las más comentadas.