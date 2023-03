Ruth Lorenzo habla de su ruptura sentimental como "una evolución"

La cantante, que anunció hace poco su separación, ha confesado que era muy difícil compaginar dos vidas tan diferentes como la de artista y la de empresario.

Ruth Lorenzo sorprendió hace unos días con el anuncio de su ruptura con su pareja, un empresario con el que llevaba saliendo un tiempo.

A pesar de no ser muy dada a hablar sobre su vida sentimental, la compositora y cantante hizo una excepción unos días antes en el programa de Toñi Moreno para anunciar su separación. Luego, en la presentación del biopic de la serie de Miguel Bosé, donde se mostraba radiante, la pregunta era obligada.

Después de ver este fragmento de la entrevista a Ruth Lorenzo de ayer, solo puedo desearle toda la suerte del mundo en su nueva etapa y que la considero una valiente por decir en voz alta esto. 👏🏼❤️💪🏼 pic.twitter.com/PAcJqs5J1Q — Carolina (@lumus_86) February 27, 2023

La artista nos confesaba que "estoy muy bien" y aseguraba que "no es ruptura, es una evolución" porque "cuando quieres a alguien mucho, le quieres bien, la gente cambia y evoluciona y es muy difícil compaginar la vida de un artista y de un empresario, es súper complejo".

A pesar de todo, Ruth quiso aclarar que sigue teniendo una muy buena relación con su ex: "Yo siempre tengo buena relación con todas las personas a las que he querido". De esta manera, la artista hablaba por primera vez de esa ruptura que ha sorprendido tanto entre sus seguidores.

📲 | @RuthLorenzo vía Instagram stories 'Os agradece todo vuestro cariño y apoyo durante este tiempo y avanza que queda poquito para dar más detalles de lo que esta por llegar' 👑 pic.twitter.com/nPrbeiCTIc — Ruth Lorenzo Daily (@RLorenzoDaily) March 4, 2023

Aunque habla con cariño de su ex, la artista ha querido dejar claro que no ha sido la rutina la culpable de que hayan tenido que tomar caminos separados. De hecho, confiesa que ella no es una persona "rutinaria" pero sí muy "metódica". Asegura que su relación ha terminado bien y que ahora mismo no tiene en mente darse una segunda oportunidad con la que fuera su pareja. "Estoy súper centrada en mi trabajo y mis cositas", confesó tan solo unos minutos antes de marcharse al Estadio Santiago Bernabéu, desde donde presentaba 'Cover Night', el nuevo programa de La 1 que se estrenó el.

Admiradora de Miguel Bosé, Ruth no dudó en dedicarle unas bonitas palabras en el photocall: "Lo quiero mucho, tiene un corazón increíble" y aseguraba que conocía de él "lo que conoce todo el público general", pero "cuando he podido conocerle, he visto un Miguel entrañable".

La cantante quiso defender a Bosé de todas las críticas que ha recibido durante años dejando claro que "no todo el mundo te tiene que caer bien ni todos los artistas son amabilísimos ni estupendos" y reflexionado sobre que "un artista es artista, no tiene por qué ser valorado por cómo es como persona. Ha habido muchos artistas a lo largo de la historia que han sido auténticos tiranos, pero su arte ha traspasado el tiempo".