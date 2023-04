La unificación llega por fin a Supervivientes 2023

Katerina Safarova conoce por primera vez en el plató del reality de aventuras de Telecinco a Raquel Bollo, la madre de Manuel, ¿su suegra en potencia en un futuro no muy lejano?

'Supervivientes' da un nuevo giro y es que los concursantes, que estaban divididos en los grupos 'Cabeza de León' y 'Cayo Paloma' y que no tenían contacto ninguno entre los equipos, han vuelto a reencontrarse y lo han hecho para la esperada unificación, ahora todos vivirán juntos y lo harán en 'playa Pelícano': que garantiza suministro de madera y almendra, aguas cristalinas y abundantes en pesca, completan los suministros naturales de la playa.

¡Llega la unificación a #Supervivientes2023! Los concursantes se mudan y recogen sus cosas a contrarreloj 👏👏



🏝 #SVGala8 https://t.co/o3rAUa5kFS — Supervivientes (@Supervivientes) April 21, 2023

Laura Madrueño ha dado la bienvenida a la Palapa a todos los concursantes, por primera vez después de que conocieran la unificación, pero antes han tenido que desalojar sus playas. Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de dar la noticia a los dos equipos.

Primero ha sido a 'Cabeza de León': "Esta noche hay unificación de los dos grupos, algo que ha hecho saltar de felicidad a todos los integrantes. "A partir de esta noche dormireís todos juntos en una locaclización y hay que hacer evacuación de la playa, lo vamos a hacer por relevos, cada concursante tendrá 30 segundos para recoger cosas y subirlas a la barca, cuando estén ahí saldrá el siguiente", les ha dicho el presentador.

Y en este momento, Asraf, Diego, Ginés, Yaiza, Arelys y Raquel Arias se han puesto manos a la obra para conseguir llevarse todos sus cosas personales y la dotación de la playa. Caídas, nervios, muchas prisas y algún que otro intento de trampa han sido los protagonistas de este momento, que pese a que han recogido mucho, no lo han conseguido todo. Y es que Jorge Javier ha llamado la atención de Ginés al darse cuenta que quería quedarse con un objeto personal que no había logrado meter en la barca a tiempo.

Después ha llegado el turno de 'Cayo Paloma', después de que el presentador les haya dado la noticia y haya explicado que tienen cada uno 40 segundos porque la barca está más lejos de sus cosas, todos han demostrado la alegría que les da la noticia y Manuel, Alma, Adara, Jonan y Bosco han corrido por la playa para llevarse lo máximo posible a su nueva localización.

El primer encuentro entre Katerina Safarova y Raquel Bollo

Katerina Safarova aparecía en el plató mientras Raquel Bollo aplaudía y no perdía detalle. Cuando Katerina se dio cuenta de dónde estaba Raquel, rápidamente se levantó a darle un gran abrazo y a transmitirle un mensaje de sus hijos Manuel y Alma: "Quiero decirte que tus hijos te quieren muchísimo, que son muy fuertes. Me han dicho que cuando te vea te dé un abrazo y que tienen fuerzas para seguir", dijo haciendo emocionar a Raquel Bollo.

😂 MOMENTAZO 😂



👉 La audiencia se parte de risa con la reacción de Jorge Javier Vázquez en el encuentro de Katerina y Raquel Bollo



🏝 #SVGala8 https://t.co/7XwG1fimwV — Supervivientes (@Supervivientes) April 21, 2023

"Él me ha invitado a ir a Sevilla. Yo necesito conocerle poco a poco. Cuando tú conoces a una persona en un reality así, conoces a la persona realmente cómo es. Porque verla pasar hambre y en esas condiciones...A mí me gusta. Me ha encantado conocerlo, lo sincero que es. Que dice lo que piensa...", había dicho Katerina en 'Supervivientes: Tierra de Nadie' cuando le habían preguntado por su futuro con Manuel.

Lo cierto es que ella se despidió de él en la Palapa lanzándose a besarle en directo y asegurando que había sido la persona más especial que había conocido en los Cayos Cochinos. Por su parte, él correspondía sus palabras con una sonrisa cómplice aunque después confesaba a Jorge Javier Vázquez que no creía que acabase viendo a su madre en una boda en Rusia. "Si no me he casado con una niña de 3 años casi por el rito gitano, no me voy a casar por un rito ruso", reconoció.

Durante las galas, Raquel Bollo había dejado constancia de que no estaba eufórica con la incipiente relación entre su hijo y Katerina. Después de su abrazo al conocerse, Katerina pudo saber con exactitud qué piensa Raquel Bollo sobre ella al ver un vídeo recopilando sus comentarios sobre ella. Entre ellos, escuchó decir a la madre de Manuel que ella no le gustaba.

No obstante, Katerina reaccionó de la forma más amistosa posible: "No me conocía y yo no soy rencorosa. Creo que en esta vida hay que dar segundas oportunidades a la gente. Y las críticas que una persona da sobre mí sin conocerme no me las tomo en serio. Me gustaría conocerla y que me conociese. Si luego no sale una relación y no nos llevamos bien, no pasa nada", aseguró.

Poco después, Katerina veía un vídeo de sus compañeros acordándose de ella. Entre ellos, Manuel también la tenía en el pensamiento. Aunque no sabe qué va a suceder cuando estén fuera, lo que Katerina podía asegurar era que irá a verle a Sevilla.

Preguntándole Jorge Javier a Katerina dónde se alojará llegado el momento, Raquel Bollo no dudó en afirmar que las puertas de su casa están abiertas para el que quiere a su hijo.

La unificación complica las nominaciones

Los supervivientes se han enfrentado a nuevas nominaciones después de la eliminación de Arelys Ramos en las últimas nominaciones y de la unificación de los dos grupos, que a partir de ahora vivirán en una nueva localización: Playa Pelícano.

Manuel: Pienso que la convivencia va a ser más de lo mismo. Entre bambalinas estaba erre que erre con lo mismo. A mí cuando las personas no reconocen las cosas me parecen que no son justas. No llegamos a un punto de acuerdo. Será un concursante más para mí. Le respetaré, no entraré en su juego y ojalá la convivencia cambie el destino.

Adara: A Yaiza porque hay cosas que no me gustan pero principalmente porque todos los demás llevamos un mes y medio más de hambre.

Asraf: Voy a nominar a Yaiza. No me gusta cómo lo está haciendo. Me habla de manera despectiva, hiriente y me parece

Alma: Yo también nomino a Yaiza. Es verdad que me cae bien pero hay que tener en cuenta que ya vamos para dos meses y ella entró más tarde y no quiero caer en la tentación de nominar a Asraf sin volver a convivir con él.

Yaiza: Asraf.

Diego: A Adara, que es con la que me llevaba mal y con Asraf he estado cordial estos días.

Ginés: A Adara. Esta semana no voy a votar a Asraf y no me ha gustado lo que ha dicho Adara de Yaiza sin conocerla.

Jonan: Mi voto no iba para Diego hoy, sino para otras dos personas pero han sido líderes. Así que Diego: es un rival fuerte y estamos en la unificación.

Yaiza se convertía en la más nominada del grupo y por ello era la primera nominada. Estando empatados Adara y Asraf, Raquel Arias y Bosco Álvarez debían ponerse de acuerdo como líderes para decidir quién de ellos sería el otro nominado del grupo y decidían que fuese Adara. Después, Bosco nominaba directamente a Asraf; y Raquel a Ginés.

Los nominados de la semana son, por tanto, Yaiza, Adara, Asraf y Ginés. Mientras Adara y Asraf se quejaron en la Palapa de salir siempre nominados, Yaiza no pudo reprimir las lágrimas al ver nominada a su pareja.