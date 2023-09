Tensa situación de Rodolfo Sancho con los medios al regresar a España

El actor ha pasado semana en Tailandia gestionando la defensa de su hijo, Daniel Sancho, al que también ha podido visitar en la prisión de Koh Samui

El caso del nieto de Curro Jiménez se prolonga en el tiempo. La distancia física entre el país donde ocurrieron los hechos, Tailandia, y España hace más complicada la situación para la familia. Durante los últimos días ha sido el padre el acusado quien ha viajado al país asiático. Lo ha hecho acompañado del afamado abogado Marcos García Montes.

A lo largo de estas jornadas hemos podido seguir los pasos del actor, asesorado por los tailandeses que le ayudan en el proceso. Reuniones con los abogados, visita a la cárcel o a una sucursal bancaria, donde parece que abrió una cuenta.

El actor Rodolfo Sancho acude a una entidad bancaria para abrirse una cuenta junto a una mujer. Es su representante legal y traductora en Tailandia. pic.twitter.com/AGaVSraeQh — Oh! Periodista! (@OhPeriodista) September 8, 2023

Pero lo cierto es que la estancia de padre y defensor ha sido más corta de lo previsto inicialmente. Si bien es cierto que no han facilitado a los medios demasiada información, todo hacía presagiar, que como en el caso de Silvia Bronchalo, el progenitor aprovechara para visitar durante más jornadas a Daniel.

Sin embargo, Rodolfo Sancho ya está en España. Cerca de las 9:00 de la mañana, el actor reaparecía en el aeropuerto Madird-Barajas con su abogado con semblante serio y con pocas ganas de hablar ante los medios. Después de pasar una semana en Tailandia gestionando la defensa de su hijo, Daniel Sancho, y de acudir a verle a la prisión de Koh Samui, el conocido intérprete ha pisado suelo español.

Incómodo y esta vez sin ocultar su rostro ante las cámaras, el padre de Daniel aseguraba que "ya dije que no iba a hablar más, ya está" y evitaba responder a las preguntas más esperadas: ¿cómo te encuentras? ¿por qué has adelantado la vuelta? ¿es cierto que se puede originar un conflicto internacional?

Acompañado de García Montes

Rodolfo llegaba acompañado por su abogado y juntos caminaban hasta uno de los ascensores que les llevaría hasta un vehículo para regresar a casa... un paseillo que ha llevado bien al estar acompañado, pero sin embargo, cuando volvía a reaparecer ante las cámaras, lo hacía solo.

Mucho más molesto que minutos antes, el actor contestaba con otro tono a la prensa: "Ya te he dicho que no voy a hablar, tío, ya te lo he dicho" y aseguraba que para cualquier consulta "podéis hablar con Carmen y Ramón", quienes están autorizados para hablar de la polémica, lo que él mismo considera "compatible para que no me andéis preguntando a mí".

Malhumorado mientras se dirigía a facturar su equipaje para volar a Fuerteventura, Rodolfo no ha querido contestar si Silvia va a seguir yendo a ver a Daniel: "Qué pesados de verdad" y sobre el cambio de abogados del que se ha hablado estos días por la otra parte, contesta: "No sé, pregúntaselo a ellos".

Después de facturar su equipaje, el actor volvía a ser grabado por los medios de comunicación y se dejaba ver visiblemente tenso por la presencia de la prensa en el aeropuerto. Sin querer desvelar si viajará de nuevo a Tailandia a final del mes, el intérprete desaparecía de escena con una pequeña sonrisa al saber que la tranquilidad volvía a su vida.