Problemas en el "paraíso Campos". el legado de María Teresa es inexistente

Por más que el círculo íntimo y familiar de la fallecida presentadora intenta mantener su nombre y su trayectora bien altos lo cierto es que no hay manera de frenar la sangría de información

Gema Serrano arremete de nuevo contra Terelu Campos y Carmen Borrego, después de que una de las personas más cercanas a María Teresa Campos, Meli Camacho, haya roto su silencio en la revista Semana y haya revelado la realidad de la relación de la presentadora y Edmundo Arrocet, al que ha tachado de "impostor", "cruel", "interesado", "egoísta" o "farsante" entre otros adjetivos.

"Sigo viendo que hay una familia que siguen queriendo comer de esta asunto y cuando ya se les acaba el argumento a unas tienen que meter a otra, pero vamos, pruebas las justas", afirmó la íntima amiga del humorista chileno, dejando entrever que son las hermanas Campos las que están detrás del testimonio de Meli.

Lejos de quedarse ahí, Gema ataca a la amiga de la recordada comunicadora y la acusa de cambiar su versión respecto a Bigote Arrocet: "Yo recuerdo que cuando estaba María Teresa Campos que en paz descanse, esta persona salió diciendo que tenía razón todo lo que decía María Teresa de que Edmundo era buenísimo... no sé cómo ha cambiado y ahora es malísimo. Si esta señora dice que ha ido a una comida con ellos y que Edmundo no ha pagado y que ha pagado Teresa, igual de cara tiene Edmundo que ella, digo yo".

Siempre al lado del cómico, Serrano sostiene que se ha alejado de los focos tras sus últimas declaraciones contra Terelu y Carmen porque no les quiere dar argumentos para seguir hablando: "Ni Edmundo ni yo necesitamos esto, prefiero no salir para decir nada porque todo lo toman para seguir rebatiendo y seguir cobrando, entonces no les voy a dar cancha" asegura, insinuando que para hacer bien su trabajo las hermanas deberían "hablar de otras cosas" además de su madre.

La "expulsión" de Terelu del rastrillo y el "legado" de María Teresa Campos

Un momento en el que Gema ha revelado que durante el Rastrillo solidario de Nuevo Futuro que se celebró hace apenas una semana en Madrid, uno de los escoltas de la Reina Sofía expulsó a Terelu Campos: "Correcto, las invitaron a salir, por tanto, yo la verdad que no he tenido todavía que expulsar o que sacar de ningún sitio a nadie y tampoco me han sacado a mi, así que estoy encantadísima".

Medias tintas que Gema también ha utilizado para insinuar que algo pasa con la casa de María Teresa de Málaga: "En algún momento nos explicarán cómo tuvieron que recurrir a algún amiguito de Rafa Mora para tener dinero porque ellas no lo tienen, que ellas nos lo cuenten en vez de decir que Edmundo no tiene dinero" ha espetado, revelando que "parece que es que Teresa no ha dejado legado. Que lo cuenten, no hay nada".