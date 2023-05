La ex de Bertín Osborne mete el rejonazo definitivo a Enrique Ponce por egoísta

Si hace unos días fue el cantante y presentador el que "sentenció" al torero ahora le ha tocado el turno a su exmujer, ambos grandes amigos de Paloma Cuevas y conocedores de la situación.

Estaba claro que la primera entrevista televisada de Enrique Ponce y Ana Soria iba a dar mucho que hablar y así está siendo. Su paso por El Hormiguero de Pablo Motos se ha convertido en uno de los temas de la semana en los mentideros del corazón y quién más quién menos ha opinado sobre el asunto.

Si hace unos días era Bertín Osborne quien se pronunciaba en Canal Sur augurando que era algo pasajero, ahora ha sido su exmujer, Fabiola Martínez, la que se ha mostrado critica con el torero.

Fabiola Martínez critica las formas de Enrique Ponce

Amiga de Paloma Cuevas, al igual que Bertín, Fabiola se mostró muy crítica con el valenciano: "A Enrique lo aprecio mucho y cuando pasó todo me sentó tan mal las formas, bueno el exhibirse y todo eso, no era necesario en su momento. Ahora, que ya ha pasado tiempo, creo que también Ana tiene derecho, pero creo que se han cebado en algunas cosas que no hacían falta. Él tiene dos niñas que estaban escuchando. Hay veces que no se puede ser tan egoísta, entiendo que quiera darle su sitio a Ana, pero hay formas y formas", opinó.

Y ya que estaba le dio un consejo a Soria: "Se tiene que ganar su sitio también. Poco a poco te vas ganando el cariño de la gente, te vas a convertir en un personaje público, gánatelo por ti misma y no por demostrar que la persona que has roto su familia y ha engañado a su mujer durante un montón de tiempo, te quiere. Eso no tiene ningún mérito", aseguró, muy dura, confesando que pese a todo no le parece "mala niña".

"La veo con buen corazón, se enamoró y como ella dijo, el amor es libre y llega. Pero si se justifica con eso es muy pequeña, tiene que vivir muchas cosas para entender la magnitud del amor, el amor no son solo las mariposas en el estómago o el enamoramiento que miras los ojos claros en la plaza y te deslumbra, el amor es muchísimo más", sentenció.