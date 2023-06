Anabel Pantoja, indignada con Sálvame a costa de los okupas del piso en Canarias

La colaboradora televisiva ha explotado en Instagram contra el programa de Telecinco, al que ha acusado de rellenar el espacio con mentiras y barbaridades.

Aunque el ‘Salvame’ de este viernes tenía como gran acontecimiento del que ocuparse la boda de uno de sus colaboradores estrella, Kiko Matamoros, y Marta López Álamo, que centró gran parte del programa, tuvo tiempo para meter en el espacio televisivo un tema de una de sus excolaboradoras que no ha sentado nada bien a la protagonista.

‘Sálvame’ se hacía eco de una información que afectaba de forma indirecta a Anabel Pantoja. Y es que, según le había llegado al programa presentado por Terelu Campos y María Patiño, se habían colado unos okupas en la casa que tiene la influencer en Canarias, en cuya televisión regional tiene una pequeña sección de viajes por la comunidad autónoma.

Un equipo de reporteros del programa de Telecinco, comandado por Raúl Triguero, se desplazó hasta la localidad de Pozo Izquierdo para informar de la ocupación y recabar testimonios de los vecinos. “Pasamos de la alegría y la emoción de una boda (de Matamoros y Álamo) al drama de una supuesta ocupación”, destacaba el reportero desde las inmediaciones de la casa de Anabel Pantoja.

Tras la emisión de un vídeo que informaba del (presunto) suceso, Gema López se vio en la necesidad de sacar la cara por su amiga Anabel. “Esa casa de Anabel no está ocupada. Pero es verdad que su idea era alquilar el apartamento por periodos vacacionales y, cuando alquilas por periodos vacacionales, tú te encargas de pagar la luz y los gastos”, explicaba la colaboradora.

“Pero una pareja se instala en ella de manera más permanente. ¿Qué ocurre? Que el tiempo va pasando, esos inquilinos adquieren una serie de derechos y ahora Anabel quiere vender el piso. Los inquilinos no quieren irse de allí porque tienen un contrato. Y ahora están llegando a un acuerdo porque Anabel necesita vender este piso para adquirir otro”, contaba Gema López, quien añadía que le había echado la bronca a su amiga para que sepa explicarse mejor porque al llamarles okupas pierde toda la razón: “Si soy el inquilino, yo también me enfado porque los que están ahí están legalmente y con contrato”.

No obstante, después de este alegato, el programa emitió en directo una entrevista con Dominga, una vecina de Anabel Pantoja, para mostrar su indignación con la casera del ático. “Los inquilinos son muy buenos y no hacen ruido ni tienen problema con nadie. Esta mujer con todo el dinero que tiene, que les deje a los pobres.

Anabel Pantoja, ni corta ni perezosa, explotó en su Instagram comunicando que había llegado a su límite y no podía más. "Es una pena que llaman desde las 11 de la mañana para preguntar con quién te estás acostando y para un tema tan serio no lo hagan conmigo".

No contenta con esta dura denuncia, la sobrina de la famosa tonadillera da un paso más allá y saca a relucir la cancelación del espacio: "Decepcionante que por rellenar un bloque o tener un vídeo más sean capaces de inventarse tal barbaridad y hacer daño a personas anónimas y dañarme a mí. Visto lo visto, no pensaba que ni hasta el último minuto me harían esto”.