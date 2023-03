Las lágrimas de Esther Doña por Falcó generan dudas en los pasillos de Antena 3

La viuda de Carlos Falcó y exnovia de Santiago Pedraz volvió a ponerse delante de las cámaras y su arrebato de emoción dejó a más de uno descolocado en los pasillos de la de Atresmedia.

El pasado 20 de marzo, Esther Doña revivía uno de los momentos más dolorosos de su vida: su marido, Carlos Falcó, fallecía hace tres años en la Fundación Jiménez Díaz a los 83 años de edad víctima de la Covid-19. Un duro golpe que no solamente afectaba a su esposa, también a sus hijos, entre los que se encuentra Tamara Falcó, que heredó tiempo más tarde el título del marquesado de Griñón.

Este jueves, Esther visitó el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3 y se le preguntó por su difunto marido. Muy emocionada, la colaboradora de televisión confesó que "le echo mucho de menos" y que este año el aniversario "fue un día difícil porque estos otros dos años pasados no tuve la sensación que he tenido, el revivir la llamada y que te digan Carlos ha muerto".

Un día en el que volvió a sentir "ese miedo y esa incertidumbre", pero que gracias a sus amigos lo pudo llevar de mejor forma, ya que "nos reunimos y revivimos anécdotas". Esther desveló que "ha sido muy duro" todo este tiempo, pero en concreto este año porque "vas viendo que es real".

Esther Doña se emociona en directo tres años después de la muerte de Carlos Falcó

Después de la relación sentimental con Santiago Pedraz, Esther no ha rehecho su vida porque se encuentra en un buen momento profesional, pero sí que ha desvelado que "con todo lo que me ha pasado le echo mucho de menos". Unas declaraciones con las que no ha podido contener las lágrimas al recordar lo feliz que fue con su difunto marido.

La emoción de Esther Doña sin embargo no valió para subir las cifras de Sonsoles Ónega en los audímetros ya que su programa anotó un 12.3% de share y 1.044.000 espectadores, los datos más discretos para Y Ahora Sonsoles de Antena 3 desde hace más de un mes. Suficiente no obstante para liderar cómodamente su franja por encima de las demás cadenas.