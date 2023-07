El padre Ángel confiesa que los curas estarán tan nerviosos como Tamara e Íñigo

El fundador de la ONG Mensajeros de la Paz es uno de los tres sacerdotes que oficiarán la boda junto a los padres Josep Lluís y Miguel Cruz, quién hará las preguntas a los novios.

El conocido padre Ángel, con el que Tamara Falcó colabora estrechamente y al que donó el premio obtenido en 'MasterChef Celebrity', es uno de los tres sacerdotes elegidos por la marquesa de Griñón para que oficie su boda. Junto a él, su guía espiritual, el padre Miguel Cruz, y el padre Josep Lluís, con el que también colabora en obras de caridad y eventos benéficos.

El sacerdote mierense, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, conoce bien el Palacio de El Rincón porque “allí celebré también la boda del hermano, Julio José Iglesias (y Charisse Verhaert en 2012). Tengo que estar allí entre las 18:00 y las 18:30”, explica el cura sobre los planes de esta tarde, entre una hora y me dia hora antes del inicio de la ceremonia, que será a las 19:00.

El Padre Ángel cooficiará la boda de Tamara Falcó: "Estaremos nerviosos hasta los curas" https://t.co/zOTI7lcxgs — 20minutos.es (@20m) July 6, 2023

El padre Ángel confesaba que “no hemos ensayado la ceremonia los padres que oficiarán la boda, aunque puedo decir que somos tres y los tres estaremos vestidos de casulla. Lo más importante es la carta que vamos a leer de San Pablo, que dice que el amor todo lo perdona, el amor todo lo disculpa".

El conocido sacerdote indicó que "será una misa normal de boda, donde comenzaremos pidiendo perdón de los pecados para que puedan comulgar los que quieran comulgar. El mensaje que vamos a dar en esta boda, además del júbilo y felicidad es que la gente se tiene que querer más. ¿Qué les voy a pedir a los novios? Que se quieran, que es esencial en una boda”.

Respecto a su vínculo con la marquesa de Griñón, confesó que “con Tamara me unen muchas cosas, como cuando era niña, que en una hucha reunió mucho dinero para los niños. He estado en las alegrías y en las penas con la familia, cuando ha muerto su padre o su abuela”, recordaba el sacerdote asturiano, quien añadió que “estoy feliz de poder estar en esa boda, pero será el padre Cruz quien hará las preguntas. Nosotros estaremos ahí para rezar”.

Estos son los tres sacerdotes que participarán en la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva https://t.co/BdoT9dkpPz — Revista ¡HOLA! (@hola) July 8, 2023

Sobre el lugar de la celebración, el padre Ángel explicó que “el sitio es una capilla muy pequeña, donde van a estar los novios y los familiares. En total, caben de 30 a 50 personas en la capilla. Los demás invitados, por lo que he visto, van a tener una pantalla fuera desde donde podrán seguir la ceremonia. Lo más lógico es que se queden abiertas las puertas. También hay un salón grande justo antes de la capilla desde donde a lo mejor también se puede ver la boda".

Asimismo, el padre Ángel indicó que “hoy no he hablado con Tamara, pero en estos días anteriores, sí. Nos hemos wasapeado. Ella me decía que estaba muy tranquila, no creo esté nerviosa, a ellos los veo tranquilos. Creo que en la hora de la verdad vamos a estar nerviosos hasta los curas”.

Respecto a la duración del enlace matrimonial, manifestó que “si por mi fuera, la ceremonia durará media hora, tres cuartos de hora".