Manuel Díaz y Manuel Benítez hablan por teléfono varias veces al día

Tras su emotivo encuentro público y en cuestión de horas a los dos toreros, padre e hijo, les ha cambiado la vida, son los indiscutibles protagonistas de la semana... y lo que falta.

A los 54 años Manuel Díaz conseguía lo que tanto ansió; fundirse en un emotivo abrazo con su padre. Un abrazo que marca un antes y un después en la vida de estas dos figuras del toreo. El abrazo que pasará a la historia se produjo en el homenaje que le rindieron a Benítez como V Califa del toreo. Lo hicieron rodeados de medios de comunicación y de un público que no daba crédito a lo que estaba presenciando. Desde entonces padre e hijo hablan por teléfono varias veces al día, no se creen lo que ha sucedido, viven en una nube de emociones, felices los dos por el paso que han dado.

En menos de 48 horas Manuel Díaz volvía a reaparecer ante los medios, esta vez para presentar una corrida solidaria que se celebrará el próximo 25 de marzo en Navalcarnero y cuyos beneficios irán destinados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal). El Cordobés compartirá cartel con Gonzalo Caballero y con el rejoneador Leonardo Hernández. La Infanta Elena y la Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso han amadrinado la acción solidaria. Los fondos que se recauden ese día se emplearán para comprar leche para los niños y niñas que tanto lo necesitan.

El diestro acudía al madrileño hotel Santo Mauro donde se ha presentado la corrida solidaria, acompañado de su mujer Virginia Troconis y de su hija Alba, que en todo momento estuvieron pendientes del torero.

La expectación por escuchar a Manuel Díaz tras ese encuentro con su padre estaba servida: "Me siento feliz, muy contento, también abrumado. Está siendo todo muy emocionante, aún lo estoy digiriendo".

Manuel Díaz y Manuel Benítez venían teniendo encuentros en privado desde hace cerca de un año

A ESdiario le consta que aunque ese encuentro público tuvo lugar el pasado martes 14 de febrero, Manuel Díaz y Benítez ya venían teniendo encuentros en privado y desde hace cerca de un año. Mucho se ha hablado sobre si fue algo premeditado o impulsivo y el mismo Manuel lo aclara: "El encuentro fue totalmente fortuito. Yo siempre dejo que todo fluya. Es muy bonita la historia de cómo ha sucedido todo y lo quiero compartir con todos vosotros, cuando lo cuente os voy a poner la piel de gallina".

El torero piensa dar una rueda de prensa para contar los detalles de cómo se ha ido gestando esa reconciliación con su padre, hablará de los encuentros previos a ese abrazo público, y por supuesto de cómo será a partir de ahora la relación con su progenitor: "Aún no tengo los pies en el suelo de todo lo que ha sucedido, sigo volando. Ver que la sociedad se alegra por lo que me ha pasado, con eso ya estoy pagado en la vida. Creo que de corazón que mi padre está muy feliz y resulta que igual por magia de la vida, yo no solo he encontrado a un padre, sino que Manuel (Benítez) ha encontrado un hijo, esa también es otra posibilidad".

Una reconciliación que llegaba tras una larga lucha por parte de Díaz, que nunca se rindió, todo a pesar de los desaires que durante décadas le propinó su progenitor. El joven Manuel reivindicó durante años que él era hijo del El Cordobés, este por su parte negaba la mayor. Hasta que en 2016 una prueba de ADN le daba la razón al torero madrileño, un 99.9% de probabilidades determinaba que era hijo biológico de Benítez.

Eso sin contar el increíble parecido físico que desde niño guardaba Manuel Díaz con el V Califa, así le define: "Mi padre es un torbellino, es una persona que te absorbe cuando estás con él. Es de otro mundo, de otro planeta, es un extraterrestre".

Manuel Díaz ha luchado medio siglo para que su padre le de su sitio a él y a su madre María Dolores Díaz González, y lo ha hecho con tesón, esfuerzo y con mucha bondad. A pesar de todo lo sufrido, el torero nunca habló mal de su padre, todo lo contrario, en sus palabras siempre hubo un alo de esperanza por vivir lo que está viviendo ahora.

Ambos cierran un ciclo de su vida, Manuel Díaz ha conseguido el reconocimiento público por parte de su padre, y este ha conseguido un hijo que muchos quisieran tener.