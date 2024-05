Una grave agresión en 'Supervivientes' deriva en despido fulminante en Telecinco

Dos meses llevan los concursantes en el reality de la isla hondureña y han ocurrido cosas entre ellos pero las diferencias han ido más lejos de lo que hasta ahora habíamos visto.

Lo contaban en la misma web de Telecinco en relación a la mayor disputa entre los participantes de Supervivientes 2024, la lucha que tienen Arantxa del Sol (ya expulsada por la audiencia) y Ángel Cristo Jr. Unas diferencias que han provocado que ella ponga la mano encima al hijo de Bárbara Rey.

Dicen en Telecinco que ella aseguraba que decidió no enfrentarse a él por miedo a que saliera lo personal a la luz: “Me daba pánico, lo que se estaba hablando era muy duro y no me podía creer que estuviera diciendo estas cosas. Cuando se toca la familia y el tema personal para mí es muy difícil”.

Además, Arantxa afirmaba que se ha intentado jugar con su matrimonio con Finito: “Todos los viernes se dedica a eso que es justo lo que a mí me contaron que haría”.

“Nunca me imaginé que me iba a pasar todo esto, no entendía por qué hacía eso”, aseguraba ella y decidía contar lo que pasaba en la lancha con Ángel Cristo: “Yo le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él como ladilla, parásito, le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: 'ya te vale'. Yo estaba muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando, la más fuerte lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido”.

Además, la ex concursante aseguraba que la única que tuvo el valor de poner en su sitio a Ángel Cristo fue Marieta “cuando se lo contó a ella”, como también se lo contó a Miri y Blanca, que fue la primera que se lo contó a Arantxa: “Además daba versiones distintas”. Explicando que una de las versiones situaba en el tiempo esa supuesta relación de Ana Herminia con su marido Finito cuando ya estaba con ella: “Estaba esperando la señal de Ángel y ella lo ha contado en otro programa”.

Arantxa del Sol reconoce que agredió física y verbalmente a Ángel Cristo por sus provocaciones personales tras una gala #Supervivientes2024



▪️El concursante decidió no tomar medidas contra ella al ser preguntado por la organización #ConexiónHonduras10 pic.twitter.com/dfL0hxoXUj — telemagazine (@telemgzn) May 12, 2024

Tras contar el episodio de la colleja, Arantxa del Sol abandonaba el plató durante la actuación musical, como contaba Sandra Barneda: “Se ha ido mal, está mal, ha contado algo que lleva mucho tiempo afectándole muchísimo, le ha entrado el bajón”.

Después de unos minutos fuera, la que fuera presentadora volvía a entrar en plató, entre aplausos y ella se explicaba: “No tuvo mayor importancia, si hubiera sido una agresión yo estaría fuera del programa mucho antes”.

Palabras ante las que, Sandra Barneda, explicaba lo ocurrido: “La organización tuvo conciencia de lo que había ocurrido, en ese momento no había cámaras, es cuando terminó una gala. Se valoró este episodio, preguntó tanto a Ángel Cristo como a Arantxa, se le preguntó a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar algún tipo de medidas contra ti y él dijo que no”.

Mediaset rectifica

Reconocida la agresión, que el programa había pasado por alto dando un claro trato de favor a la presentadora, ha sido la dirección de la cadena la que ha tenido que reaccionar de forma contundente y ha expulsado a la presentadora del concurso y de Mediaset.

“Tras conocer, a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en Supervivientes. Conexión Honduras, el incidente protagonizado por la ex concursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality”, dicen en un comunicado oficial.