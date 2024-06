El público de Ana Rosa da la bienvenida al sexo del bebé de Anabel Pantoja

El mundo rosa no es demasiado pequeño para dos bebés de Clanes míticos de la crónica de sociedad patria, de modo que la sobrinísima comparte ahora protagonismo con otra gran heredera.

Lo que es la crónica rosa. Va a la velocidad de la luz y lo que ahora interesa a lo mejor en un rato ya no porque todo el mundo está más pendiente de la nueva noticia de rabiosa actualidad.

Y si no que le pregunten a Anabel Pantoja, hasta antes de ayer su embarazo era lo más solicitado para consumir nuevos capítulos de la vida privada de uno de los Clanes corazoneros más famosos del país.

Pero claro, llegó Alejandra Rubio con su repentino embarazo apenas 5 meses después de comenzar su relación con Carlo Costanzia y ahora tiene que compartir titulares con la sobrinísima de Isabel Pantoja. Su bebé tendrá que competir con el nieto de Terelu Campos y Mar Flores.

Tanto es así que este lunes Anabel acudió al plató de TardeAR donde colabora habitualmente para hablar de su bebé y desmentir rumores sobre su sexo y el magacín de Ana Rosa Quintana subió en los audímetros hasta el 10.2% de cuota de pantalla y 793.000 espectadores, parece que hay sitio para todos en las viñas del Señor. Al menos en las páginas de papel couché.

Anabel Pantoja desmiente en TardeAR que conozca aún el sexo del bebé que espera

La influencer regresó a su trabajo en el plató de Telecinco tras viajar a Londres para ver en directo a Karol G y aprovechó para desmentir algunas informaciones que se han publicado sobre el sexo del bebé: "No sé todavía lo que es, es agarrarse a lo que se dice en la euforia, solo se sabrá todos a la vez el 13 de julio que voy a celebrar mi cumpleaños", explicó desmintiendo que su tía revelara por error el sexo del bebé durante su reciente concierto en Illescas.

En cuanto a las preferencias sobre el sexo del bebé, comentó: "Siempre he dicho que me encantaría que fuera niño porque en mi familia hemos sido muchas mujeres, me encantan los niños pero luego una niña... imagínate". De lo más sincera, Anabel reconoció que en su entorno más cercano hay diferentes opiniones sobre si el bebé será niño o niña: "Mi tía me dice una cosa, mi madre otra, mis amigas... no se sabe".