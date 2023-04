El tremendo tortazo de Valeria Ros con un viral de TikTok tiene consecuencias

La cómica vasca se atreve con todo y eso en algunas ocasiones puede suponer un peligro muy serio para su propia integridad física y para los que trabajan con ella... pues también.

No era la primera vez que Valeria Ros acaba por los suelos y seguro que no será la última... La afición de la humorista vasca por atreverse con todos los retos virales que se le proponen en el plató de Zapeando tiene sus riesgos, pero a ella no le importa.

Y este miércoles volvió a suceder... Nada más ver el nuevo challenge de moda en TikTok el presentador del programa de zapping de La Sexta, Dani Mateo, no lo dudó un segundo y retó en directo a Valeria Ros y a Miki Nadal, otro que no se pierde una...

Para llevarlo a cabo solo hacía falta tener una pared, una espalda y "tiempo libre" y Mateo se lo propuso: "¿Lo veis fácil?". Sin embargo, Ros no las tenía todas consigo: "Lo veo rarísimo. No lo veo fácil", algo en lo que coincidió Cristina Pedroche: "Creo que es cosa de entrenamiento".

Sin embargo, animó a su compañera asegurando que confiaba en ella y en sus capacidades: "Empuja mucho la pared y mete mucho el core", le aconsejó. No valió de mucho y a pesar de que se quitó incluso los tacones, Valeria Ros acabó perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo protagonizando una divertida caída en directo: "¡Qué horror! ¡Qué lamentable!", no pudo evitar reaccionar al ver su repetición.

Algo parecido debieron de pensar los espectadores de La Sexta este miércoles porque el número de los que suelen acompañar a Zapeando cada día bajó bastante hasta los 454.000 con un 4.8% de cuota de pantalla, sus cifras más discretas desde hace más de un mes.