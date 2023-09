La "nietísima" aparece en una boda familiar que congrega a los Martínez-Bordiú

Montada en la parte de trasera del vehículo de su hijo, Carmen se dejaba ver junto a toda su familia: Luis Alfonso de Borbón, su mujer, Margarita Vargas y los hijos de estos.

El hijo mayor de Cristóbal Martínez-Bordiú y Jose Toledo, Daniel se ha dado el 'Sí, quiero' este sábado con su novia, Alejandra, en la finca familia de Valdefuentes, en Arroyomolinos. Un evento familiar que ha reunido a todos los Martínez-Bordiú, incluida a Carmen, que ha abandonado su retiro en Portugal para no perderse este día tan emocionante en la vida de su sobrino.

Aunque se le ha visto en los últimos meses por la capital madrileña, Carmen lleva alejada del foco mediático desde hace unos años cuando decidía establecer su residencia habitual en Portugal... sin embargo, la mala suerte en el amor parece que le han traído de nuevo a España.

Este sábado, la 'nietísima' ha aparecido en este enlace matrimonial. Montada en la parte de trasera del vehículo de su hijo, se dejaba ver junto a este, Luis Alfonso de Borbón, junto a su mujer, Margarita Vargas y los hijos de estos.

Las palabras de su hermano Jaime

Al que también hemos visto entrando en la conocida finca es a Jaime Martínez-Bordiú, que no sabemos si con la intención de despistar o porque realmente no sabía si su hermana acudiría a la boda, jugaba al despiste asegurando que no sabía si iba a venir o no.

Carmen no se ha parado ante las cámaras, pero su hermano Jaime sí que llegaba acompañado por su mujer, Marta Fernández, confesando su deseo de reunirse con todos sus hermanos: "Eso espero" sin conocer todavía si su hermana estaría en el enlace: "No lo sé, espero la sorpresa". Aunque la boda estaba prevista para la tarde, el empresario nos desvelaba que "lo han tenido que adelantar por el tiempo" y que están muy felices por el compromiso de su sobrino: "Estamos muy contentos, es un cielo, Álex es una fenómena".

Fuera de foco

Tras varias horas de celebración, Carmen Martínez-Bordiú abandonaba la boda junto a su hijo, Luis Alfonso de Borbón, quien se encargaba de conducir la furgoneta. Ante la presencia de la prensa, guardaba silencio al preguntarle qué tal ha ido el gran día de su sobrino.

Sin desvelar cómo ha vivido el reencuentro con sus hermanos o cómo ha vivido Daniel su gran día, se marchaba de allí rápidamente. Utilizando el parasol y con ayuda de la mano, evitaba que los rayos del sol incidieran en su rostro.

Sin duda alguna, Carmen mantiene su deseo de permanecer lejos del foco mediático, evitando protagonizar los titulares. Algo que consiguió cuando estableció su residencia habitual en Portugal.