Indiscreción: la razón por la que no hay que preguntar a Marta López por el bebé

Apenas han pasado unas semanas de su boda por todo lo alto con Kiko Matamoros y la modelo ya está más que harta de algo. Por si alguien tenía alguna duda ha dado todas las explicaciones.

Todavía en una nube tras su boda con Kiko Matamoros hace tres semanas, Marta López Álamo se sinceró con sus seguidores en una ronda de preguntas a través de Instagram. Pero hay una, la de su posible maternidad, que no le ha sentado nada bien. Y así lo dejó claro, reconociendo que no entiende la insistencia en que se quede embarazada tras dar el "sí quiero" al colaborador de Sálvame hace menos de un mes.

"Me da rabia (aunque sé que no se hace con mala intención) que el orden de los factores sea: noviazgo, matrimonio y maternidad y si puede ser prontito, mejor. Creo que es junto con "si estoy feliz", lo cual es una pregunta normal, la pregunta que más se ha repetido. Tanto por aquí como en prensa". "Que no quiera ser madre ya de ya no es ni mejor ni peor: es nuestra decisión por muchas razones", ha reflexionado molesta, asegurando que le choca "la cantidad de gente que cree que después de casarte tienes que ir a por un bebé".

Marta López defiende el derecho a no seguir el orden prestablecido

"Si no quisiera ser madre sería lícito también. Y normal y respetable, pero quiero serlo con Kiko. No ya, pero en poco tiempo. Y poco tiempo es no este año ni principio del que viene (creo). Primero por mi trabajo y el suyo, y segundo, porque estoy aún con Dercutane (un medicamento para el acné) y es muy incompatible", explicó, dejando claro que por el momento no va a quedarse embarazada y pidiendo, entre líneas, que no le pregunten más por este tema.

Unas comentadísimas declaraciones que Marta López matizó en su último acto público. Brindando por su marido, con el que confiesa que no han cambiado las cosas tras su boda, aunque le encanta poder llamar a Kiko así porque "suena muy bien", la modelo aseguró que las preguntas sobre una posible maternidad "no me agobian, pero me extraña que te cases y enseguida te pregunten ahora por el hijo".

"Es la típica pregunta de ¿y cuándo? Y cada persona tiene sus tiempos, sus motivos, creo yo. No es lo mismo preguntar estáis pensando en tener hijos que ahora toca el bebé. Por orden no" añadió, revelando que por el momento no es algo que esté en sus planes: "Vamos a vivir el presente, estamos muy a gusto solos, ya se verá el tema del niño".

"Ya he dicho que a medio plazo lo quiero tener, ya está. Me hubiera casado o no, pero no por orden" insistió, reconociendo que "si se hubiera dado la circunstancia y me hubiera quedado embarazada antes lo hubiera tenido". "Pero la sociedad me impone primero casarse y luego tener hijos, pero no es así", sentenció.