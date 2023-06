Así ha sido la fiesta de fin de temporada de Ana Rosa y sus colaboradores

Ana Rosa Quintana ha reunido a sus colaboradores y amigos en su casa para celebrar la gran celebración con la que ponde punto final a la temporadaa televisiva y arranca las vacaciones

Una de las presentadoras más populares de lTelecinco ha celebrado este fin de semana en su casa la tradicional fiesta de fin de temporada, ea la que acudieron periodistas y colaboradores de su matinal y de otros medios de comunicación, además de amigos.

El evento ya se ha convertido en una cita que marca el final de la temporada televisiva de la periodista y el principio del periodo vacacional. Ana Rosa Quintana actuó como prefecta anfitriona recibiendo a sus amigos y compañeros.

La veterana comunicadora está disfutando uno de sus mejores momentos a nivel profesional tras su vuelta de una larga enfermedad, y no dudó en reunir a gran parte de sus colaboradores y reporteros para festejar todos los éxitos que han logrado esta temporada.

Entre los invitados a la fiesta, se pudo ver a Cristina Tárrega junto a su marido Juan Muñoz, con el que posó sonriente. Entre los reporteros y colaboradores que no faltaron a la fiesta se pudo ver a Miguel Ángel Nicolás, Mayka Navarro, Beatriz Archidona, Marisa Martín-Blázquez, Alessandro Lequio o Eduardo Inda, entre muchos otros. Una reunión en la que todos los trabajadores pudieron disfrutar de una velada de desconexión, alejada de los platós, su lugar de reencuentro habitual.

Una temporada muy especial

"Ha sido una temporada especial después de la pasada en la que estuve fuera de combate", expresaba Ana Rosa. "Para la temporada que viene hay algo que nunca hubiese pensado" expresaba la presentadora, dejando a entrever que este año "es un renacimiento". Una intriga que ha inquietado ya a muchos, quienes esperan con ganas la próxima temporada.

A pesar de esta vuelta al trabajo tan intensa, la presentadora no tendrá el mismo descanso veraniego que ha tenido otros años, y todo debido a la convocación de elecciones generales, el próximo 23 de julio de 2023. "Me escaparé unos días y luego volveremos para las elecciones, poco más, luego me quiero marchar porque me han quitado un mes de vacaciones", expresaba al medio antes citado.

Tras la cancelación de Sálvame, que vivió ayer su último programa tras catorce años en emisión, empieza una nueva etapa en Telecinco y en sus tardes. La franja horaria será capitaneada por Ana Rosa Quintana, quien tendrá presencia tanto por las mañanas como por las tardes. Sin embargo, este formato llegaría tras el verano, y durante la etapa estival sería el nuevo programa Así es la vida, de Sandra Barneda, el que llenaría el vacío de Sálvame. Ahora Quintana ya carga pilas para poder afrontar este nuevo reto profesional.