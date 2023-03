Nuria Roca atiza a Irene Montero y compañía por hablar de vaginas que no conocen

La presentadora de La Sexta y colaboradora de Pablo Motos en Antena 3 se ha liado la manta a la cabeza para meter un rejonazo demoledor a la ministra de Igualdad y sus ayudantes.

Este año la división existente dentro del Gobierno quedó perfectamente plasmada en el Día Internacional de la Mujer y retratada en sus manifestaciones feministas.

Al hilo de este debate, la tertulia de actualidad de El Hormiguero de Antena 3 de este jueves terminó también echando chispas cuando Nuria Roca, Juan del Val, Tamara Falcó y Cristina Pardo analizaron y opinaron sobre lo ocurrido este 8M.

No podía faltar la reflexión sobre el polémico vídeo publicado por la secretaria de Estado de Igualdad en sus redes sociales con cánticos contra Santiago Abascal. Cabe recordar que Ángela Rodríguez Pam, sonreía al grabar cómo un grupo de jóvenes gritaba perlas como: "Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar".

En otro de los vídeos que Pablo Motos quiso comentar con sus tertulianos se podía ver a la ministra de Igualdad, Irene Montero, manifestando: "Va a tocar hablar del placer de las mujeres y del deseo sexual de las mujeres de 50, 60, 70 y de 80 años. Y va a tocar hablar de tener relaciones sexuales con la regla y de cómo sentimos las mujeres placer y con qué prácticas sexuales no lo sentimos".

A Nuria Roca le molesta que le digan lo que tiene que sentir y lo que no

Aquí fue cuando Nuria Roca, a punto de cumplir 51 años, se sintió aludida y reaccionó de forma contundente: "A lo mejor no conoce lo suficiente mi coño para saber lo que siento o dejo de sentir".

La presentadora de La Roca fue muy clara: "Estoy hasta las narices de que me digan lo que tengo que sentir". Juan del Val respaldó a su mujer y también se mostró muy crítico con ese tipo de mensajes. Aludiendo a otras declaraciones en las que aseguraban que a los hombres les asustan los vibradores, él defendió que son "una ayuda estupenda". Por eso, hizo un alegato a favor de eliminar este tipo de tabúes.