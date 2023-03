La dolorosa confesión de Almudena Cid sobre Christian Gálvez le pasa factura

Fue lo peor y al mismo tiempo lo mejor que le ha pasado en la vida. Pero la crudeza de sus palabras ha llegado a tal punto que ha terminado provocándole algunos efectos secundarios.

Caminar sin punteras. Este es el título del último libro de Almudena Cid en el que, echando la vista atrás tras el año más complicado de su vida por su separación de Christian Gálvez, desvela "cómo es posible encontrar fuerzas donde no creías y cómo a veces puedes redescubrirte a tí misma mientras tratas de deshacer el nudo en el que se ha convertido tu vida". "Sentirte arrasada por un tsunami puede ser la mejor noticia, la oportunidad de volver a construir, pero esta vez en otro lugar y con mejores cimientos", confiesa.

En las diferentes entrevistas que ha concedido hasta el momento para promocionar su libro, la exgimnasta no ha tenido problemas en hablar de su matrimonio con el presentador, reconociendo que "idealicé lo que yo creía que era esa relación" y acusando a su exmarido de haberla "confundido a mí y a todo mi entorno" cuando la dejó: "Fue como una bomba. Mi vida había saltado por los aires. Me encontré devastada".

El peor año de la vida de Almudena Cid le ha servido de terapia

"Ha sido el peor año de mi vida, pero escribir me ha servido de terapia, para ordenarme, colocar las cosas en su sitio y muchas cosas más. Son vivencias que suelen suceder, pero también hay que saber superarlo. Me afectó incluso en cuanto a la situación física porque perdí muchos kilos, no quiero volver a verme así. Hay que comer, dormir y respirar", aseguró en la Cadena Ser, donde habló de lo importante que fue escribir Caminar sin punteras para poder superar su ruptura.

Unas declaraciones que están dando mucho que hablar, que vuelven a poner el foco en Christian Gálvez, y sobre las que los reporteros del corazón preguntaron a Almudena Cid a su llegada a Sevilla. De lo más sonriente, y confesando que está feliz por la buena acogida que está teniendo el que sin duda es su libro más personal, la vitoriana evitó sin embargo pronunciarse sobre el fin de su matrimonio, dejando en el aire por qué dice que su separación fue como un "tsunami" que arrasó por completo su vida. Parece que la dolorosa confesión literaria le ha pasado factura y le ha dejado "muda". Al menos de momento.