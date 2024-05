En qué consiste la medida cautelar de Tejado hacia su tía María del Monte

No se habla de otra cosa en los mentideros del corazón que de la libertad condicional sin fianza del hombre acusado de traicionar a su propia familia. ESdiario desgrana la decisión del juez.



El sobrino de la dueña de las sevillanas por excelencia de nuestro país está en libertad provisional sin fianza. El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla no ve riesgo de fuga por parte del investigado y no decreta fianza alguna. Diferentes son las medidas cautelares que ha dictado este juzgado sevillano. Estricta es la orden de alejamiento de Antonio Tejado y el resto de investigados hacia María del Monte y su mujer Inmaculada Casal. Las dos víctimas.

Tejado no podrá acercarse a su tía y a su esposa en una circunvalación de 500 metros. La orden de alejamiento de Antonio es hacia María e Inma. No al contrario. Una medida que impide que el sobrino se ponga en contacto por alguno de los medios de comunicación que permite el contacto. La orden de alejamiento no sólo incluye lo físico sino también la palabra. Ni teléfono ni redes sociales ni intermediarios que actúen de palomas mensajeras. Está medida cautelar tiene la motivación mayor de no afectar a la investigación en la que se encuentra inmerso el hogar de María del Monte desde aquel día de finales de agosto de 2023.

Ningún medio de comunicación es posible por parte de Antonio. El incumplimiento le llevaría directamente a un delito de quebrantamiento de condena y con ingreso de prisión inmediata. Las medidas cautelares muestran más respeto hacia el investigado que la propia fianza. Uno de protección a las víctimas en sentido literal y estricto. Y protección al procedimiento judicial.

Antonio Tejado y el ejemplo reciente de Rafael Amargo

Este martes Antonio Tejado tendrá que firmar en el juzgado que le ha otorgado la libertad provisional hasta conocer la sentencia que lo condena o lo absuelva. Los días 7 y 21 de cada mes se tendrá que presentar el sobrino de María de Monte ante la Justicia. De no hacerlo le podría ocurrir lo que a Rafael Amargo. Ingreso en prisión por desatender sus obligaciones con la justicia. Lección aprendida en un tercero.

La retirada de pasaporte es la tercera de las medidas cautelares que le han decretado. Este lunes el sobrino de la cantante pisó la libertad. Aún provisional. Acompañado de su letrado abandonaba la cárcel. Se pudo abrazar con su madre sin necesidad de una cristal entre medias. Días de comunicaciones. A la espera de conocer la sentencia puede disfrutar de su madre y su hermano. Al pie del cañón. Y soportando las entradas y salidas de cárcel sin ser responsables del presunto delito de un hijo.